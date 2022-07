O MTV Miaw 2022 tem nomes dos apresentadores do Pink Carpet anunciados

Ingrid Ohara, Gabb e Spartakus vão comandar o badalado tapete rosa da quinta edição da premiação que reverencia e celebra os ícones da geração atual

No próximo dia 26 de julho, no Vibra Hall, em São Paulo, o MTV Miaw 2022 será transmitido de graça na Pluto TV, sob comando dos apresentadores Ingrid Ohara, Gabb e Spartakus. Eles estarão no tapete rosa da premiação, para a cobertura de toda agitação do evento, a partir das 19h. Já a premiação propriamente dita vai ao ar no dia 28 de julho, às 21h, sob o comando de Camila Queiroz e Xamã, na MTV, Pluto TV e TikTok.

Este ano, a premiação conta com 35 categorias e as votações estão abertas pelo site oficial, Twitter e Instagram.

“Estou muito feliz em apresentar o Pink Carpet do MIAW esse ano! Isso é algo MUITO CHIQUE, BEBÊ!! E logo eu apresentando? A MTV não tem noção do quanto tem realizado meus sonhos, sou muito grata por ser da casa! E quero aproveitar e agradecer por acreditarem em mim e sempre me darem a oportunidade de mostrar meu trabalho como apresentadora”, comenta Ingrid Ohara, apresentadora, youtuber, atriz e digital influencer.

Gabb é uma blogayra que gosta de fazer “comentários da vida real“ em seus conteúdos. Formada em Ciências Sociais, em seus vídeos levanta questionamentos sérios e destaca no seu conteúdo questões importantes para o movimento LGBTQIA+. “Fazer parte do universo da MTV sempre foi um sonho desde criança, então ser convidada para apresentar o Pink Carpet do MIAW, este ano, além de uma honra é também uma realização”, diz Gabb.

Spartakus Santiago é youtuber, digital influencer e apresentador do MTV Hits. No ano de 2021, ele também esteve no comando do Pink Carpet do MTV MIAW. Eleito top 20 criadores negros mais inovadores pela Forbes, ele utiliza as suas plataformas para falar sobre questões sociais através da cultura pop. “Apresentar o Pink Carpet do MIAW é uma das melhores partes de trabalhar na MTV. Ano passado foi inesquecível e esse ano, com a volta da premiação presencial e transmissão ao vivo, tem tudo para ser ainda melhor! Tô muito animado!”, declara Spartakus,

