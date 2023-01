O melhor trapper de 2022, MC Cabelinho é a principal atração do Trap Festival, em Sorocaba

Chefin, Bin e Borges, completam a festa, que será realizada no dia 21 de janeiro

2023 começa fervendo, com uma grande festa em Sorocaba (SP), na maior arena coberta do Brasil. No dia 21 de janeiro, a UZNA realiza mais um Trap Festival, a partir das 20h, e a principal atração da noite será MC Cabelinho, eleito melhor trapper de 2022 pelo Prêmio Sobre Funk – Melhores do Ano. Para completar a festa, o público ainda vai poder curtir shows com Chefin, Bin e Borges.

Borges promete agitar o público da UZNA

Victor Hugo Oliveira do Nascimento, conhecido como Cabelinho, tem apenas 23 anos e já conquistou seu espaço na cena brasileira do trap. O bordão “Cabelinho tá onde? Cabelinho tá aí” virou sua marca registrada, assim como suas letras que contam a realidade das favelas cariocas onde cresceu. Entre os hits, os principais são “Aqui Comigo”, “Reunião de Negócios”, “Senta Vai” e “Poesia Acústica 6”, que tem mais de 51 milhões de plays em uma plataforma de streaming.

Chefin também foi considerado um fenômeno em 2022 Bin é outro artista destaque do festival, vindo da cena underground do hip hop do Rio de Janeiro

Outra atração que vai fazer a plateia cantar junto é Chefin. Considerado um fenômeno em 2022, ele concorreu ao mesmo prêmio que Cabelinho logo depois de lançar seu primeiro álbum “A Nova Era”, que tem participações de destaque, como Poze do Rodo. O jovem elevou seu nome internacionalmente por ter trabalhado com Ed Sheeran no remix do single “2Step” e acumula mais de 5,7 milhões de ouvintes por mês em apenas uma plataforma de música.

MC Cabelinho foi eleito o melhor trapper de 2022 pelo Prêmio Sobre Funk – Melhores do Ano

O palco da maior arena coberta do Brasil ainda recebe Bin, destaque da cena underground do hip hop do Rio de Janeiro, conhecido pela voz única e estética diferenciada. Sua faixa “Marília Mendonça” chegou a mais de 20 milhões de streams e levou sua carreira a outro patamar. Seu primeiro álbum “Para Todas as Mulheres Que Eu Já Rimei” foi ouvido mais de 100 milhões de vezes.

E, para fechar a lista, o rapper carioca Borges promete agitar o público da UZNA. Também considerado um dos principais nomes do trap nacional, ele faz sucesso com o último single “Lado Nerd”, que tem a participação do streamer Casimiro no clipe, além das faixas “AK do Flamengo” e “Iphone Branco”, que somam mais de 120 milhões de visualizações no YouTube.

Os ingressos estão à venda a partir de R$60 pelo site oficial.

A classificação etária é de 16 anos.

Experiência audiovisual

O evento conta com toda a estrutura da UZNA, que, além de um palco com painéis 3D que trazem uma experiência audiovisual imersiva, tem seis mil metros quadrados cobertos, com saídas laterais para ventilação natural, bares e banheiros.

Para dar uma pausa, o público ainda conta com um lounge a céu aberto com bar e redário, e o espaço gastronômico, que, além de coberto, tem food trucks com diversas opções de alimentos e bebidas.

O estacionamento tem capacidade para mil veículos e a casa possui ponto para embarque e desembarque de passageiros de transporte por aplicativo, proporcionando segurança, conforto e diversão para todo o público da região.

SERVIÇO

Trap Festival em Sorocaba

Data: 21 de janeiro de 2023

Local: UZNA (Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, km 5 – Sorocaba/SP)

Ingressos online: site oficial

Informações: (15) 99666-9999