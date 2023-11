O Melhor Prato volta à cena: Chef Giu mistura sabores e livros na segunda temporada

A chef Giuliana Giunti traz receitas diretamente de sua biblioteca pessoal para a nova temporada do programa Sabor & Arte

Sexta-feira, 17 de novembro, marca não apenas o retorno do programa “O Melhor Prato” à grade do Sabor & Arte, mas também celebra um ano de sucesso desde sua estreia. Sob a condução da carismática chef Giuliana Giunti, conhecida como Giu, a segunda temporada promete encantar os telespectadores ao misturar os universos da culinária e da literatura.

Nos novos episódios, Giu não apenas ensina receitas deliciosas, mas também compartilha histórias que fazem parte do acervo de sua biblioteca pessoal. A proposta é única: cada prato é uma narrativa, uma experiência que vai além do sabor.

Com produção e direção assinadas por Cadu Pereira, marido de Giu, o programa mantém seu clima intimista, transportando os telespectadores para dentro da cozinha do Sabor & Arte. A cada semana, duas sugestões são apresentadas: um prato de um chef renomado e outro típico da culinária regional.

Giuliana Giunti expressa sua felicidade com a reestreia, destacando a aventura que tem sido trazer conteúdo inédito com receitas de sua biblioteca. “Espero que o público curta tanto quanto eu”, diz a apresentadora, que também comemora o aniversário de um ano do programa.

Além da atração na Newco Pay TV, Giu mantém presença online com o site homônimo, um canal no YouTube, uma coluna no portal Terra e perfis ativos nas redes sociais. A segunda temporada de “O Melhor Prato” promete ser uma celebração de sabores, histórias e sucesso na trajetória do programa gastronômico.