O melhor do cinema francês chega ao Brasil em maio com parceria inédita entre Bonfilm e O2 Play

Preparem as pipocas e marquem na agenda porque o cinema francês está prestes a invadir as salas brasileiras com uma seleção imperdível. As distribuidoras Bonfilm, realizadora do Festival Varilux de Cinema Francês e do festival Ópera na Tela, e O2 Play, distribuidora integrante do grupo O2, anunciam parceria para o lançamento nos cinemas brasileiros de oito longas-metragens que integraram a edição 2024 do Festival Varilux e participaram de festivais como Cannes, Veneza e San Sebastián. As produções vão estrear entre os meses de maio e outubro de 2025.

A parceria une a expertise da Bonfilm, uma das principais referências do cinema francês no Brasil, e a curadoria especializada da O2 Play, levando ao público brasileiro uma seleção de filmes de valor artístico e cultural. Entre os títulos de destaque, está o drama inspirado numa história real A História de Souleymane, de Boris Lojkine, vencedor de quatro prêmios César e do prêmio do Júri e de Melhor Ator (Abou Sangare) na mostra Un Certain Regard de Cannes 2024; as comédias dramáticas A Fanfarra, de Emmanuel Courcol, vencedor do Prêmio do Público no Festival San Sebastián 2024; Daaaaaalí!, de Quentin Dupieux, exibido no Festival de Veneza; e o thriller de suspense O Sucessor, de Xavier Legrand, diretor do premiado “Custódia” – quatro César em 2019.

A lista inclui ainda as comédias Três Amigas, de Emmanuel Mouret, Apenas Alguns Dias, de Julie Navarro, e Mega Cena, de Maxime Govare e Romain Choay; e o relançamento do clássico de 1960, O Sol por Testemunha, de René Clément. Baseado na obra de Patricia Highsmith, o longa-metragem revelou o astro francês Alain Delon, falecido em agosto de 2024 e homenageado na última edição do Festival Varilux.

Confira abaixo o calendário em ordem de estreias, ficha técnica e as sinopses dos lançamentos:

*LANÇAMENTOS BONFILM E O2PLAY 20258

A História de Souleymane – L’histoire de Souleymane

Estreia: 22 de maio de 2025

2024 / 1h33 / Drama

Com: Abou Sangare, Nina Meurisse,Alpha Oumar Sow

Direção: Boris Lojkine

Codistribuição no Brasil: Bonfilm e O2 Play

Sinopse: Recentemente chegado em Paris, Souleymane tenta sobreviver entregando refeições de bicicleta. Ao mesmo tempo, ele prepara uma entrevista determinante para a obtenção do asilo e de documentos para poder trabalhar. Mas ele encontra muitas pedras em seu caminho.

Vencedor de quatro Prêmios César; Festival de Cannes – Seleção Un Certain Regard

Prêmio do Juri; Prêmio de Melhor Ator – Abou Sangare

Daaaaaalí!

Estreia: 5 de junho de 2025

2024 / 1h18 / Comédia dramática

Com: Anais Demoustier, Gilles Lellouche, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmai

Direção: Quentin Dupieux

Codistribuição no Brasil: Bonfilm e O2 Play

Sinopse:

Uma jornalista francesa encontra icônico artista surrealista Salvador Dalí em várias ocasiões, para um projeto de documentário cuja realização se revela bem difícil e cheia de surpresas.

BIENNALE DI VENEZIA 2023 /Hors Compétition

Três Amigas – Trois Amies

Estreia: 19 de junho de 2025

2024 / 1h57 / Comédia dramática

Com: Camille Cottin, India Hair, Sara Forestier,Vincent Macaigne, Damien Bonnard

Direção: Emmanuel Mouret

Codistribuição no Brasil: Bonfilm e O2 Play

Sinopse: Joan não está mais apaixonada por Victor e sofre por se sentir desonesta com ele. Alice, sua melhor amiga, a tranquiliza: ela mesma não sente paixão por Eric, mas o relacionamento deles está indo maravilhosamente bem! Ela não sabe que ele está tendo um caso com Rebecca, sua amiga em comum. Quando Joan finalmente decide deixar Victor e que ele desaparece, a vida das três amigas e suas histórias viram de cabeça para baixo.

SELEÇÃO OFICIAL DA BIENNALE DI VENEZIA 2024

A Fanfarra – En Fanfare

Estreia: 26 de junho de 2025

2024 /1h43 / Comédia dramática

Com: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco

Direção: Emmanuel Courcol

Codistribuição no Brasil: Bonfilm e O2 Play

Sinopse: Thibaut é um maestro de renome internacional que viaja pelo mundo. Ao

descobrir que foi adotado, ele encontra um irmão, Jimmy, que trabalha em uma

cantina escolar e toca trombone em uma fanfarra. À primeira vista, tudo os separa, exceto o amor pela música. Percebendo as capacidades musicais excepcionais de seu irmão, Thibaut decide reparar a injustiça do destino.

FESTIVAL DE CANNES 2024 – CANNES PREMIÈRE Seleção oficial

PRÊMIO DO JURI NO FESTIVAL SAN SEBASTIÁN 24

Apenas Alguns Dias – Quelques Jours Pas Plus

Estreia: 31 de julho de 2025

2024 / 1h43 / Comédia dramática

Com: Camille Cottin, Benjamin Biolay, Amrullah Safi

Direção: Julie Navarro

Codistribuição no Brasil: Bonfilm e O2 Play

Sinopse: Arthur Berthier, um crítico de rock relegado às reportagens gerais após destruir um quarto de hotel, é ferido por um policial enquanto cobre a desocupação de um campo de migrantes. Nessa ocasião, ele se apaixona por Mathilde, a líder da associação

Solidariedade Exilados. Querendo ajudar e agradá-la, ele concorda em abrigar Daoud,

um jovem afegão, pensando que será por apenas alguns dias.

O Sol Por Testemunha – Plein Soleil

Estreia: 7 de agosto de 2025

1960 / 1h54 / Thriller

Com: Alain Delon, Marie Laforêt, Maurice Ronet

Direção: René Clément

Codistribuição no Brasil: Bonfilm e O2 Play

Sinopse: Tom Ripley é enviado à Europa para trazer o filho de um ricaço de volta aos Estados Unidos. Ludibriado pelo herdeiro que pretende permanecer no Velho Continente com sua noiva, ele resolve assumir a identidade e a boa vida do jovem mimado.

Mega Cena – Heureux Gagnants

Estreia: 2 de outubro de 2025

2024 / 1h43 / Comédia dramática

Com: Audrey Lamy, Fabrice Eboué, Anouk Grinberg

Direção: Maxime Govare, Romain Choay

Codistribuição no Brasil: Bonfilm e O2 Play

Sinopse: Uma chance em 19 milhões. É mais provável ser atingido por um meteorito do que ganhar na loteria. Para os nossos sortudos ganhadores, o sonho rapidamente vira pesadelo, e suas vidas se despedaçam em um espetacular festival de humor ácido e fortes emoções.

O Sucessor – Le Successeur

Estreia: 16 de outubro de 2025

2024 / 1h52 / Drama – Thriller

Com: Marc-André Grondin, Yves Jacques, Anne-Elisabeth Bossé

Direção: Xavier Legrand

Codistribuição no Brasil: Bonfilm e O2 Play

Sinopse: Feliz e realizado, Elias se torna o novo diretor artístico de uma renomada casa de

Alta Costura francesa. Ao saber que seu pai, com quem não mantinha contato há muitos

anos, faleceu de um ataque cardíaco, ele viaja para o Quebec a fim de resolver questões da herança. Lá, o jovem criador descobrirá que herdou algo muito mais complicado do que apenas o coração frágil de seu pai.

Seja fã de cinema autoral ou apenas curioso por histórias bem contadas, essa temporada de filmes franceses promete agradar. Fique de olho nas redes das distribuidoras para promoções e sessões especiais