O mega-festival The Town, em São Paulo, anuncia novos patrocinadores e movimenta a cidade com intervenções artísticas

Itaú, Americanas, Porto, Vivo e Riachuelo são os novos patrocinadores oficiais do evento que abre suas redes sociais oficiais

Dos mesmo realizadores do Rock in Rio, o festival, que homenageia e se inspira em São Paulo, já começou a movimentar a cidade paulista com intervenções artísticas que fizeram alusões aos espaços The One, Factory e São Paulo Square.

The Town, rola durante os dias 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2023

O novo festival de música, cultura, arte e entretenimento, The Town, rola durante os dias 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2023. O evento foi apresentado oficialmente em novembro do ano passado e já se posiciona como um acontecimento de grande relevância não apenas para o mercado de São Paulo, como também para todo o Brasil.

The Town vem atraindo a atenção das marcas e do público. Antes mesmo do lançamento oficial já estava fechado com a Heineken para duas edições. E, agora, para esta primeira edição do evento, anuncia uma lista potente de patrocinadores e apoiadores: Itaú, Americanas, Porto, Vivo e Riachuelo são patrocinadores oficiais; a Red Bull, a Movida, a Estácio e a LATAM entram como apoiadores do evento; e os jornais Estado de São Paulo, O Globo e a Folha de São Paulo e a Eletromidia como media partner.

The Town vem atraindo a atenção das marcas e do público

Anteriormente anunciados, The Town tem a Heineken como patrocinadora Master, bem como os parceiros de mídia e transmissão: TV Globo, Multishow e Globoplay, as rádios 89FM, Rede Mix com as rádios Mix FM 102.1, Rio de Janeiro e Mix FM 106.3, São Paulo. A organização do novo festival também anuncia a abertura oficial das redes sociais @thetownfestival no Instagram, YouTube e Twitter e @festivalthetown no Facebook.

Além das marcas, o novo festival já começou a chamar atenção do público, promovendo ações de comunicação em forma de intervenções artísticas em pontos emblemáticos da cidade de São Paulo. Com Jeniffer Nascimento, o festival ocupou a “Sala São Paulo”, ao som de muito jazz e blues, com a companhia de uma Big Band, assim como será a São Paulo Square — a área do festival que representa a São Paulo por onde tudo começou: em torno de Praça da Sé e da Estação da Luz, entre muitos outros pontos emblemáticos.

Entendendo a potência e a relevância dos eventos promovidos pelos organizadores do Rock in Rio, muitas destas empresas parceiras do The Town já fazem parte, inclusive, do festival carioca. Isso mostra a confiança das marcas na entrega de um evento grandioso com a chancela e expertise da Rock World, empresa criadora de experiências, que nasceu do maior festival de música e entretenimento do mundo, o Rock in Rio, e que proporciona por meio dos eventos que realiza, verdadeiros parques de experiências com muita qualidade, sofisticação, cuidado e atenção para o público.