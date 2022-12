O médico das celebridades, Dr. Leandro Gontijo, atende pacientes em clínica própria

O cirurgião plástico conhecido como o médico dos famosos, é fundador da clínica IMCP, onde atende pacientes comuns com a mesma qualidade

O cirurgião plástico mineiro, Leandro Gontijo, é conhecido por ser o Médico das Celebridades por ter operado famosos como a cantora e ex-BBB Gabi Martins, as influenciadoras Luma Cordeiro e Samara Aquino e o personal trainer e coreógrafo Lucas Buzelim. A lista não para de crescer, uma vez que tantas outras celebridades buscam o seu atendimento. Além disso, Gontijo possui grande influência no meio digital, pelo Youtube e Instagram, onde tem mais de 190 mil seguidores.

Leandro e a cantora e ex-BBB Gabi Martins

Atendimento a paciente comuns

Além de atender celebridades, o Dr. Leandro é fundador do Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica (IMCP), onde também atende pacientes comuns que buscam ser atendidos em alta qualidade, como os famosos.

A clínica acaba de passar por uma reforma, com investimento de R$ 2,5 milhões, incluindo, treinamento da equipe, a compra de equipamentos e de insumos para proporcionar uma experiência transformadora para cada cliente.

Leandro é fundador do Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica

“Nosso objetivo é que o paciente encontre todos os serviços, produtos e suporte que envolvem a cirurgia plástica em um só lugar e que, ao mesmo tempo, sinta-se acolhido, seguro, bem recebido e cuidado”, afirma o Dr. Leandro Gontijo.

Projetos Sociais

Leandro Gontijo, além destes atendimentos, também tem o lado social muito aflorado e já se envolveu em diversas atividades solidárias, como o projeto Criança Feliz Angola, em que realizou cirurgias plásticas em crianças carentes em Lubang; o projeto Rondon, no interior da Bahia; participou do Mutirão para Atendimento de Escalpelados, projeto de cirurgias reconstrutoras do couro cabeludo no Amapá e fez parte do projeto Orelhinha, para atendimento e cirurgia de pessoas de baixa renda com orelha de abano.