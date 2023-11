O mais esperado do Brasil, Natal em Monte Verde começa nesta quarta, às 18h

Prefeito entrega chave ao Papai Noel em noite de celebração e homenagens a Jaime Pina

Em uma noite repleta de emoções e encantamento, Monte Verde dá início às festividades do Natal Cultural nas Montanhas 2023, celebrando os 73 anos da cidade. O evento, realizado pela MOVE em parceria com a Prefeitura de Camanducaia, promete ser uma jornada de luz, música e tradição, cativando tanto moradores quanto os cerca de 200 mil turistas esperados durante todo o período festivo.

A abertura oficial, marcada para hoje às 18h, no portal de entrada de Monte Verde, contará com um momento simbólico: a entrega da chave do município ao Papai Noel pelo prefeito Rodrigo Oliveira. A tradição é uma forma de oficializar o início das festividades natalinas na cidade. Além disso, personalidades locais serão homenageadas durante a cerimônia de abertura, com destaque especial para Jaime Pina, cujo legado em textos e desenhos eternizou a história de Camanducaia.

O coral da escola Araucária e o grupo teatral e banda “Mas Por quê?” se apresentarão, seguidos pela performance do músico Francis Rosa, que encerrará a programação da noite inaugural. Um momento de celebração que promete ficar na memória dos presentes.

Atrações para Toda a Família e Turistas

Ao longo dos próximos dias, Monte Verde se transformará em um cenário mágico, com cerca de 30 atrações gratuitas, distribuídas até o dia 30 de dezembro. Entre os destaques da programação, o espetáculo “Despertar das Luzes” promete encantar nos dias 9, 16 e 23 de dezembro, na Avenida Monte Verde.

A tradicional Casa do Noel também abrirá suas portas de 29 de novembro a 25 de dezembro, oferecendo oficinas de pintura Bauer, com temas natalinos, e vagas limitadas e gratuitas. O tema deste ano, “Contando Histórias e Desenhando Sonhos”, reflete a atmosfera acolhedora e artística que Monte Verde busca proporcionar aos visitantes.

Decoração e Apoio da Comunidade

Pelo segundo ano consecutivo, a cenografia é assinada por Carla Joner, que criou uma decoração inspirada nas imagens desenhadas por Jaime Pina. Rebecca Wagner, presidente da MOVE, destaca o esforço em cada detalhe para encantar os visitantes: “Este é o quarto ano que estamos realizando o evento, e esperamos repetir o sucesso das edições anteriores e surpreender a todos.”

A presidente também faz questão de agradecer aos patrocinadores e apoiadores do evento, cujo apoio foi fundamental para a realização do Natal nas Montanhas. Empresas como a Companhia Melhoramentos, Passalacqua, Copasa, Arteris e Energisa, entre outras, foram essenciais para viabilizar o evento.

Tradição e Magia: Um Natal para Todos

Com o respaldo da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o Natal nas Montanhas reforça sua tradição como um dos principais eventos natalinos da região. A programação se estende até 20 de janeiro de 2024, permitindo que os turistas continuem apreciando a beleza da cidade iluminada.

Monte Verde se prepara para mais uma temporada de encanto e magia, proporcionando momentos inesquecíveis para as famílias que escolherem prestigiar o Natal Cultural nas Montanhas em 2023.