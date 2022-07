O legítimo cheeseburger: Burger King viaja no tempo e apresenta o BK Original

Famoso pelo sabor único de suas carnes grelhadas no fogo como churrasco, a marca aposta em uma receita clássica, com a combinação perfeita de ingredientes

Dizem por aí que os clássicos nunca morrem e o Burger King concorda com essa premissa. Conhecido por inovar frequentemente com a criação de produtos que agradam diferentes paladares, o Burger King anuncia o lançamento de BK Original, uma receita clássica de sanduíche, composto por pão de brioche, maionese temperada, queijo, cebolas salteadas e uma carne alta e suculenta. A novidade chegou aos restaurantes da marca de todo o país em 06 de julho e veio para fazer parte do cardápio.

“Buscamos investir em produtos que nossos consumidores desejam e aprovam”, afirma Juliana Cury, diretora de Marketing e Inovação da BK Brasil

De acordo com uma pesquisa realizada em parceria com o Instituto PERCEPTION, em maio deste ano, 9 a cada 10 consumidores afirmam que o BK Original traz a combinação perfeita de ingredientes “Mais uma vez, buscamos ouvir, entender e investir em produtos que os nossos consumidores desejam e aprovam. A novidade vem para ser o nosso arrasa-quarteirão: uma receita clássica e que sacia a sua fome, misturando os ingredientes de um bom cheeseburger com o melhor do grelhado no fogo, encontrado só no BK”, diz Juliana Cury, Diretora de Marketing e Inovação da BK Brasil, master franqueada das marcas Burger King e Popeyes no país.

Para a campanha, assim como de costume, o BK não economiza na criatividade e lança uma série de comunicações que permitem uma verdadeira viagem no tempo. O filme transporta o público para décadas passadas, resgatando de lá o jeito clássico de fazer hambúrguer. As peças de comunicação, em digital e OOH, seguem o mesmo estilo retrô, ressaltando o sabor único de um sanduíche que nunca sairá de moda.

O Burger King também estará focado em oferecer experiências imersivas e completas em seus restaurantes na cidade de São Paulo. A partir do dia 07 de julho, o icônico restaurante da Praça Panamericana estará vestido de um visual vintage e espaços instagramáveis, replicando de forma fiel, a identidade visual usada pela marca nos anos 70 – uma ativação divertida e que também promete levar o consumidor de volta ao passado. “A experiência do consumidor têm sido cada vez mais importante para nós. Após o sucesso das ativações para lançamento do nosso Stranger Menu, em collab com a Netflix, queremos repetir a fórmula e levar para os BK Lovers, o pacote completo que um grande lançamento merece”, finaliza Juliana.

O BK Original está disponível em todas as lojas da rede Burger King do país, no aplicativo da marca e via Delivery no preço de R$29,90 (acompanhado de bebida e batata-frita). Durante o primeiro mês de venda, a marca pontuará em dobro os consumidores que comprarem o produto usando o Clube BK, programa de benefícios do BK.