O legado final de Jô Soares ilumina o Rio com ‘Gaslight

A cultura teatral do Rio de Janeiro está prestes a receber um presente póstumo de um dos seus maiores polímatas. “Gaslight – uma Relação Tóxica”, último trabalho de Jô Soares, chegará aos palcos do Teatro Clara Nunes no próximo dia 24 de maio, prometendo uma temporada intensa e reveladora.

Dirigido e adaptado por Jô Soares, ao lado de Maurício Guilherme, a peça é uma tradução e adaptação do clássico de Patrick Hamilton, que explora as dinâmicas de abuso psicológico em relacionamentos afetivos. A trama se desenrola em torno de Bella e Jack, um casal cujo romance inicial se transforma em uma tortura mental para Bella, alimentada pelas constantes manipulações de Jack.

Este drama, que deu origem ao termo “gaslighting”, uma forma de abuso psicológico onde uma pessoa faz com que outra duvide de sua própria sanidade, ganha uma nova camada de significado sob a direção de Jô. A peça destaca não só a manipulação, mas também a resistência e eventual libertação de Bella, interpretada de forma magistral por Érica Montanheiro.

A produção conta com um elenco estelar que inclui Giovani Tozi, Maria Joana, Leandro Lima e Mila Ribeiro, com cenários de Marco Lima, figurinos de Karen Brusttolin, iluminação de César Pivetti, e trilha sonora original de Ricardo Severo. Cada elemento foi meticulosamente escolhido por Jô, que supervisionou a concepção da encenação até seus últimos dias.

Infelizmente, Jô Soares não viveu para ver sua última obra ser realizada. Ele faleceu no dia em que participaria de um ensaio fotográfico via videoconferência, no dia 5 de agosto de 2022. Sua morte marca o fim de uma era de contribuições inestimáveis para a arte e cultura brasileira.

“Gaslight – Uma Relação Tóxica” não é apenas um espetáculo teatral; é um testamento ao talento e à paixão de Jô Soares pelo teatro e pela vida, um último brinde ao público com uma história repleta de mistério, suspense e, é claro, um toque de humor, característica marcante de toda sua carreira. A peça promete ser um dos pontos altos da temporada cultural carioca, e um momento de reflexão sobre a complexidade das relações humanas e a capacidade de superação.

Serviço

Teatro Clara Nunes

Rua Marquês de São Vicente 52, terceiro piso, Gávea – Shopping da Gávea

De 24 a 2 de junho. 12 anos. 100 minutos.

Sex e sáb, às 20h. Dom, às 19h.

Plateia: R$120 (inteira) e R$60 (meia).

Plateia superior: R$100 (inteira) e R$50 (balcão).