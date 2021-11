O implante que já transformou a vida de mais de 400 mil pessoas com doenças crônicas

O médico Nilton Lara é responsável por vários dos “chips” implantados no Brasil

A medida que os anos passam, a medicina vai melhorando e criando novas tecnologias para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Um dos itens criados na década de 90, que tem feito bastante sucesso atualmente é o implante de eletrodo cerebral, que ajuda pessoas com doenças crônicas, principalmente aquelas com doença de Parkinson e distúrbios de movimento.

Um dos médicos que é referência no implante do “chip” para controlar sintomas de doenças crônicas no Brasil é o Dr. Nilton Lara. Ele sempre se interessou muito pela área da neurocirurgia, principalmente a funcional, que é aquela que altera funções do cérebro para proporcionar uma melhora na saúde dos pacientes que precisam.

Dr. Nilton Lara é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional e da Sociedade Norte Americana de Neuromodulação

O neurocirurgião é do interior de São Paulo, mas se mudou para capital no intuito de se especializar. Ele se mantém na cidade há mais de 10 anos, onde hoje possui o próprio consultório e é o chefe da neurocirurgia funcional na Santa Casa.

“O eletrodo modula neurônios que estão doentes e controla sintomas de doença, como tremor e rigidez. O chip não serve apenas para doença de Parkinson, mas tem um resultado muito bom para pacientes com essa doença, realmente muda a qualidade de vida delas”, explica o médico.







Além da Santa Casa de São Paulo, o neurocirurgião atende também na Clínica Paulista de Neurocirurgia Funcional

De acordo com Dr. Nilton, o implante começou a ser usado em fase experimental em 2002. Hoje, ele afirma que mais de 400 mil pessoas foram beneficiadas pelo chip no mundo inteiro. Geralmente, o neurocirurgião coloca um implante por semana e a procura por ele vem aumentando gradativamente.





Essas imagens mostram todas as conexões que o cérebro faz e que nós usamos para programar a cirurgia

Sobre conseguir ajudar tantas pessoas através do aparelho, o neurocirurgião afirma que é emocionante. “A gente vê bastante coisas tristes, mas eu escolhi essa área porque sabia que poderia fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é muito gratificante”, afirmou o médico, mostrando que realmente ama o que faz.

Além de envolver muita tecnologia e medicina, o implante envolve até química. Por isso, é importante que o médico seja especializado na área. Os pacientes que colocam o chip são acompanhados de perto durante a vida e têm uma grande melhora na qualidade de vida.