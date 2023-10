O icônico Hotel das Cataratas celebra seis décadas e meia de história e compromisso com a natureza

O restaurante Itaipu oferece um menu exclusivo em comemoração ao aniversário do hotel

No Hotel das Cataratas, o mês de outubro é especial, pois marca o 65º aniversário deste ícone de luxo e sustentabilidade situado nas proximidades das majestosas Cataratas do Iguaçu. Esta data não é apenas uma celebração da rica história do hotel, mas também um testemunho do compromisso contínuo em equilibrar a excelência com o respeito à natureza.

Melhor hotel da América do Sul por seis anos consecutivos

Para celebrar oficialmente este marco, no dia 4 de outubro, a varanda do restaurante Itaipu se transformará em um cenário deslumbrante para um coquetel exclusivo. Das 17h30 às 19h30, hóspedes e convidados serão recebidos em uma atmosfera única, com as Cataratas do Iguaçu como pano de fundo. Uma talentosa banda local proporcionará uma viagem musical que remonta à década de inauguração do hotel nos anos 50, até sucessos mais atuais, tornando a experiência memorável.

O Hotel das Cataratas é novamente reconhecido como o melhor hotel da América do Sul pelo Forbes Travel Guide Awards

Além disso, durante todo o mês de outubro, o restaurante Itaipu oferecerá um menu degustação especial, desenvolvido pelo chef Luiz Guilherme, que combina ingredientes brasileiros e regionais em pratos excepcionais.

O restaurante Itaipu oferece um menu exclusivo em comemoração ao aniversário do Hotel das Cataratas, feito pelo Chef Luiz Guilherme

Os hóspedes também terão a oportunidade única de explorar o céu estrelado do Parque Nacional do Iguaçu em uma experiência astronômica imersiva, acompanhados pelo especialista em Astronomia, Janer Vilaça.

Além das celebrações, o Hotel das Cataratas reforça seu compromisso com a responsabilidade ambiental e social, destinando parte das reservas feitas a partir de setembro para a ONG “AFA – Associação Fraternidade Aliança”.

Para completar a experiência, o SPA Cataratas preparou um tratamento de 65 minutos, combinando produtos naturais da região, proporcionando relaxamento e revitalização.

E não podemos esquecer que o Hotel das Cataratas é um destino verdadeiramente único, permitindo que os hóspedes visitem as Cataratas em horários especiais, quando o parque está fechado para outros visitantes.

Em 2023, o hotel recebeu reconhecimento internacional, sendo classificado como o melhor hotel da América do Sul pelo Forbes Travel Guide Awards pelo sexto ano consecutivo e o 8º melhor do mundo pela La Liste.

O Hotel das Cataratas celebra 65 anos de história, inovação, respeito à tradição e um compromisso inabalável com o planeta. Uma jornada notável que continua a encantar seus hóspedes e a preservar a natureza que o cerca.

10h30

Nota de Repúdio e pesar: assassinato de três ortopedistas no Rio de Janeiro

A SBOT ressalta a sua preocupação diante de mais um caso de violência

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) vem a público manifestar repúdio e pesar ao ataque ocorrido na madrugada desta quinta-feira (05), no Rio de Janeiro, onde três ortopedistas foram assassinados. O crime aconteceu em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os ortopedistas membros titulares da SBOT, Daniel Sonnewend Proença, Diego Ralf Bomfim e Marcos de Andrade Corsato estavam no Rio de Janeiro para o Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo. Todos eram de São Paulo.