O Grupo DPSP acaba de bater a marca histórica de R$ 1 bilhão em vendas online

Faturamento por canais digitais próprios cresceu mais que 57% em 2022; empresa aposta em ambiente virtual para alavancar vendas reunindo parceiros do varejo

O Grupo DPSP acaba de bater a marca de R$ 1 bilhão em vendas em seus canais digitais em 2022, valor que representa alta de mais 56% em comparação ao ano anterior. Para 2023, o Grupo aposta no desenvolvimento de seu marketplace, que vai reunir parceiros como Multilaser, Polishop, Mundo Verde, Integralmédica, entre outros, um verdadeiro ecossistema de soluções de saúde e bem-estar no Brasil.

Além disso, a empresa estima um crescimento de mais de 30% de vendas nos canais próprios das bandeiras Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo. A expectativa de comercialização via aplicativos e sites foi superada em 20% neste ano, refletindo os avanços da companhia na transformação digital focada em relacionamento omnicanal com seus clientes.

O Grupo DPSP mantém ainda parcerias com o iFood, Rappi e Conershop. Todos esses canais somados já respondem por 10% do faturamento anual da empresa, que deve atingir R$ 13,5 bilhões em 2022.

“O crescimento que tivemos em 2022 é resultado do trabalho que realizamos para melhorar cada vez mais o atendimento a nossos clientes, dentro e fora da loja. Integramos nossos canais de atendimento e assim conseguimos oferecer uma experiência verdadeiramente omnicanal e uma jornada de compra fluida e positiva. Estamos ao lado do cliente onde quer que ele esteja, prontos para oferecer soluções de saúde e bem-estar”, afirma Cristiano Hyppolito, CDO do Grupo DPSP.

Mensalmente, o Grupo DPSP realiza mais de 10 milhões de atendimentos em todos os canais de venda, oferecendo ainda condições de pagamento diferenciadas, inclusive a disponibilidade de carteiras digitais nas mais de 1.400 lojas físicas espalhadas pelo país.

Medicamentos representaram 70% das compras online em 2022, mas o avanço em outras categorias foi expressivo: itens de nutrição avançaram 128%, dermocosméticos subiram 56% e itens de beleza, 43%.

Modalidades de entrega

Para oferecer mais conveniência aos clientes, o Grupo DPSP também oferece diversos tipos de entrega para compras online, aliadas a uma expansão dos fluxos interestaduais com redução de prazo e frete.

Uma das modalidades mais utilizadas pelo cliente é o “Retire na loja”, que já corresponde a 57% das vendas por meio dos canais digitais e está disponível nas mais de 1.400 lojas presentes em nove Estados e no Distrito Federal.

Na opção delivery, 75% das encomendas chegam ao consumidor em no máximo quatro horas, na modalidade Expressa. O tempo cai pela metade na Super Expressa (2 horas) e, na Turbo, o cliente recebe o produto em até 1 hora.

As bandeiras também têm a comodidade de entregas 24h por meio de aplicativos parceiros, opção de compras por Whatsapp para lojas localizadas num raio de até 1km nos principais centros urbanos, além de lockers em pontos estratégicos como shoppings e metrôs para retirada pelo cliente.