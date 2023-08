O Futuro da Moda e Criatividade no Evento ‘O Futuro Day’ de Jorge Grimberg

Palestrantes renomados reúnem-se no Museu de Arte Moderna para discutir tendências, comportamento e moda visando impulsionar a criatividade

No próximo dia 1 de setembro, o cenário criativo de São Paulo será efervescente com a realização do tão esperado “O Futuro Day”. O evento presencial, concebido pelo aclamado jornalista, mentor e consultor estratégico Jorge Grimberg, promete uma jornada única de imersão em ideias disruptivas. Das 9h às 16h, o auditório do Museu de Arte Moderna, localizado no Parque do Ibirapuera, será o palco de encontros e diálogos que estimulam a transformação criativa.

Com um currículo de destaque e o título de “a voz da sua geração para moda brasileira” conferido pelo Portal Style em 2015, Jorge Grimberg, atualmente radicado na Espanha, retornou ao Brasil especialmente para liderar este seminário visionário. A sua busca incansável por transmitir sabedoria de mercado e auxiliar profissionais criativos culminou na fundação, em 2020, do Futuro House. Esta escola digital já concedeu mil bolsas de estudos a estudantes em situações de vulnerabilidade, incluindo negros, LGBTQIA+ e moradores de áreas periféricas.

Conferência ‘O Futuro Day’ por Jorge Grimberg

“Unir narrativas e trajetórias de pessoas criativas com perspectivas diversas sempre foi um elemento fundamental em meus projetos educacionais. Conectar jovens em vulnerabilidade com líderes das indústrias criativas é a combinação essencial para avançarmos, no meu ponto de vista”, ressalta Jorge Grimberg.

O evento reúne um elenco de dez palestrantes renomados, incluindo figuras como Natalie Klein Duek, Rachel Maia, Costanza Pascolato, Airon Martins, André Carvalhal, Ricardo Moreno, Thiago Bruno, Mônica Salgado, Angela Brito e Mauricio Sacramento. As discussões ao longo do dia abordarão tópicos variados, desde “Macrotendências Comportamentais” até “O Futuro da Moda”, passando por “Narrativas Futuras” e “Negócios do Futuro”.

“A proposta é oferecer um evento altamente inspirador, com o propósito de estimular nossa inteligência criativa por meio de conceitos inéditos e conexões renovadas. Um mergulho criativo repleto de palestras e diálogos sobre futuros caminhos, comportamento, moda, beleza, luxo, criação de conteúdo e muito mais”, destaca Grimberg.

A iniciativa conta com o apoio de marcas de renome, incluindo Le Creuset, Malharia Anselmi, Focus Têxtil e Tatá Cury Gastronomia. Mais informações sobre programação e valores estão disponíveis no seguinte link: https://bit.ly/3szTLKo

À medida que o “O Futuro Day” se aproxima, a expectativa e a empolgação crescem. Esse evento promete deixar uma marca duradoura no cenário criativo, proporcionando um espaço onde as mentes mais criativas e visionárias podem se encontrar, aprender e criar novos horizontes.