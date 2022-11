O Frigorífico Goiás de Leandro Nóbrega está prestes a se tornar o maior do Brasil

Com franquia expandida, empresário comemora o crescimento de mais de 70 unidades do frigorífico em diferentes estados



O Frigorífico Goiás, reconhecido pela excelência de seus profissionais, está se tornando um dos maiores do Brasil. Com extrema qualidade em seus produtos, com carnes macias e suculentas, o frigorífico tem atraído cada vez mais a procura pelas grandes parcerias, já que agora a empresa está aberta para franquias.

O empresário Leandro Nóbrega expande frigorífico com abertura de franquias

O empresário Leandro Nóbrega conta com uma grande equipe, que garante a qualidade dos produtos e também sua entrega. Ele já faz parte deste ramo há mais de 20 anos e pode garantir que nunca viu produtos tão bons quanto os dele, já que as carnes são frescas e de um sabor excepcional.

“Hoje já é possível ter uma franquia e fazer parte do Frigorífico Goiás, a pessoa pode ser o embaixador em sua região e ter algo de valor e excelência em sua cidade natal”, informa Leandro. “O Frigorífico Goiás ajuda com todo o suporte e ter algo de grande relevância como a marca pode trazer o sucesso que a pessoa tanto espera”, complementa.

Empreender está na alma do empresário

Empreender está na alma do empresário e todo o investimento vale a pena, pois é algo grande e já conhecido em todo país, dos apreciadores de uma boa carne. Para investir no ramo alimentício é preciso ter certas competências e saber muito bem o que está fazendo. Para Leandro, é preciso ter foco, como em qualquer outra profissão, e entender o que se pode alcançar nesta área, é preciso estudar o mercado atual e criar algo único e especial.