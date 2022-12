O ex-BBB André Martinelli conta como mantém a dieta nas festas de fim de ano

O modelo mostrou o corpo sarado em uma postagem no Instagram e revelou que até costuma perder peso nesse período

Para quem quer manter a boa forma, as festas de fim de ano são sempre um grande obstáculo. Seja por causa da vasta variedade de comidas ou até mesmo de bebidas, mas tem algumas pessoas que conseguem driblar tantas tentações, é o caso de André Martinelli. O ex-BBB não abre mão da dieta nessa época do ano.

“Eu sempre mantenho uma dieta balanceada, principalmente nessa parte do ano que precisamos ficar ainda mais ligados na nossa imunidade. Sempre bebo muita água também”, destaca o modelo, que compartilhou fotos em seu Instagram mostrando o corpo sarado. A publicação era para avisar que ele está chegando em Caraíva, na Bahia, onde passará o réveillon.

Diferente da maioria das pessoas que costumam engordar após as festas, André normalmente perde peso. “Nessa época costumo perder massa magra por não ter a rotina de treinos do dia a dia”, comenta o também empresário, que tem 1,81 e 86 kg.

Mas, para manter a boa forma que ostenta nas fotos das redes sociais, o ex-No Limite também não deixa de praticar exercícios quando está em viagem, como agora para a virada do ano. “Gosto de correr, porque é bem democrático, qualquer lugar eu consigo. Mas sempre levo corda para pular e alguns elásticos. Mas em alguns lugares costuma ter estrutura e treino na academia mesmo”.

O empresário dá um conselho para não quer chegar em 2023 com uns quilinhos a mais. “Equilibrar a dieta, ficar ligado com os excessos e tomar bastante água, suco natural. É importante até pra curtir bem as festas de final de ano”, destaca.

Quando chega fim do ano também chega aquele momento de fazer o balanço anual. E 2022 foi uma virada de chave para Martinelli. O ex-No Limite relembra os trabalhos e conta que conseguiu realizar o sonho de conhecer o Hawaii.

“Foi um ano de muito trabalho, além de desenvolver projetos como influenciador, acredito que o principal esse ano foi o lado empreendedor. Comecei a ver minha carreira de forma mais profissional. Sem contar com as experiências vividas. Esse ano realizei um sonho de conhecer o Hawai”, revela.

E junto ao balanço anual vem a lista de metas para o próximo ano. André já começou a dele, o empresário inicia o ano focado na carreira e na sua primeira maratona. “No próximo ano quero focar em desenvolver a minha empresa, e enfim correr a minha primeira maratona. Logo no começo do ano tenho uma meia maratona para fazer, então será um ano de muito treino e provas de corrida”, finaliza o modelo.