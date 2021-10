O empresário que vivia em um barracão de lona quando criança e hoje é um case de sucesso

Edgar Ueda já até escreveu um livro que ficou entre os mais vendidos no país

A trajetória de sucesso do empresário Edgar Ueda foi feita a pequenos passos. Ele começou a trabalhar aos nove anos e hoje se tornou um dos grandes nomes do país, sendo o fundador da Neximob, autor de livros e palestrante do TEDx Speaker.

A empresa de Edgar é responsável pelo Inside Imob, um dos maiores eventos de inteligência imobiliária do Brasil



Filho de uma ex-boia fria e ex-empregada doméstica, Edgar morou com a família em um barracão de lona até os dois anos. No local a situação era precária, pois não tinha energia elétrica e nem água potável. A situação financeira fez com que o empresário começar a trabalhar aos nove anos como entregador de leite. Aos 12, ele vendeu coxinhas, momento em que percebeu a veia para o empreendedorismo “Quando completei 17 anos comprei meu primeiro comércio, uma lanchonete”, disse.

Edgar é o único player do mercado imobiliário que foi ao TEDx três vezes



A vida não foi fácil para Edgar, ele precisou lutar e perseverar muito para chegar ao sucesso. “Em minha trajetória, acumulei uma série de experiência que me tornaram o que sou hoje. Todas as vezes que quebrei e fracassei, pensava que era um passo, um degrau, uma frase que eu iria superar. Por isso minha virada era muito rápida, me tornei proativo”, explicou.

O empresário já fez palestra para mais de 100 mil pessoas



Investindo sempre no futuro, Edgar fundou a Neximob, empresa de inteligência imobiliária com negócios em 14 estados e mais de 40 cidades. Com um VGV (Valor Geral de Vendas) chegando a mais de R$4 bilhões, a empresa já lançou 56 empreendimentos e vendeu mais de 17 mil unidades. Além disso, ele também se tornou sócio-fundador do Instituto Êxito.

A virada avassaladora para o sucesso fez com que Edgar escrevesse um livro, o best-seller “Kintsugi – O poder de dar a volta por cima”, que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos no país. Depois disso, ele ainda escreveu a obra “Desvendando a caixa-preta do sucesso” e “O Poder do Método”.

Livro de Edgar ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos no país



Edgar também foi palestrante do famoso TEDx Spearker três vezes e faz diversas palestras em vários cantos do Brasil. Atualmente, o empresário também é influenciador digital, contando com 1,5 milhões de seguidores e mais de 10 milhões de impressões por mês.