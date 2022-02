O cartão de crédito não precisa ser o vilão

Dívida dos brasileiros com cartão de crédito aumenta, mas boas práticas podem torná-lo um bom aliado.

A Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic Nacional) divulgada em agosto de 2021, mostrou que o cartão de crédito, o meio mais utilizado no Brasil, segue avançando e atinge a marca de 84,9% dos endividados. Para desfrutar do benefício, sem que vire uma bola de neve, existem algumas boas práticas que podem ajudar.

“Para que ele seja herói, você precisa ter benefícios, seja no programa de pontos e milhas, ou seguro viagem ou automóvel, garantia de compras ou proteções”, afirma Norton.

Norton Reveno, influencer na área de cartões de crédito, dá algumas dicas: “A ideia é você ter um cartão que você não pague anuidade. Deixe sempre a fatura em débito automático e esteja sempre de olho na fatura, hoje em dia você consegue ver pelo aplicativo em menos de um minuto. Além disso, sua fatura nunca pode ser maior que seu saldo”, afirma ele.

Para desfrutar do benefício, sem que vire uma bola de neve, existem algumas boas práticas que podem ajudar

O cartão de crédito também pode oferecer várias vantagens, que você deve pesquisar antes de contratar o serviço. Além de permitir parcelamento de compras e o controle onde investe seu dinheiro, “Para que ele seja herói, você precisa ter benefícios, seja no programa de pontos e milhas, ou seguro viagem ou automóvel, garantia de compras ou proteções”, afirma Norton.