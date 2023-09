O boom imobiliário das ruas comerciais de luxo em São Paulo

Conheça as 5 vias mais caras da cidade, impactadas pelo crescimento da demanda por lugares abertos

A cidade de São Paulo está experimentando um impressionante boom imobiliário nas suas ruas comerciais de luxo, impulsionado por mudanças significativas no comportamento da sociedade pós-pandemia. À medida que as pessoas buscam mais espaços ao ar livre e uma conexão com a natureza, as vias comerciais de alto padrão se tornaram o epicentro dessa tendência, desafiando a supremacia dos shoppings tradicionais.

Em um movimento surpreendente, os imóveis comerciais localizados nessas áreas nobres estão alcançando valores exorbitantes, levando até mesmo locatários a pagar “luvas” para garantir espaços altamente disputados. A diretora executiva da MBRAS, boutique imobiliária especializada em propriedades de luxo, Maria Fernanda Lima, comenta sobre essa valorização: “É incrível ver como as vias comerciais estão se tornando verdadeiros tesouros para investidores e empresas que buscam oferecer experiências únicas aos seus clientes.”

A MBRAS compilou uma lista das cinco vias comerciais mais caras e luxuosas de São Paulo, que estão liderando esse boom imobiliário:

1) Rua Oscar Freire: O Oásis da Moda e do Luxo

Rua Oscar Freire

Localizada na famosa Rua Oscar Freire, considerada a 8ª rua mais luxuosa do mundo, essa via é um paraíso para os amantes da moda e do luxo. Com um preço por metro quadrado que ultrapassa a marca dos 100 mil reais, a região abriga boutiques de alta-costura e marcas italianas de renome. Além disso, o Shops Jardins, o shopping boutique mais glamoroso da América Latina, traz para a região marcas de prestígio, como Gucci e Dior. A proximidade de hotéis renomados, como o Fasano e o Emiliano, aumenta ainda mais o prestígio e o valor dos imóveis comerciais da região.

2) Avenida Brigadeiro Faria Lima: O Coração Financeiro da Cidade

Avenida Brigadeiro Faria Lima

A Faria Lima, situada no núcleo pulsante da metrópole, é mais do que apenas uma via de São Paulo; ela é um símbolo de prestígio e progresso no Brasil. Com um perfil moderno e infraestrutura avançada, a avenida é o lar de uma impressionante diversidade de empresas, desde startups inovadoras até renomadas multinacionais. O Iguatemi, o primeiro shopping do Brasil e um dos mais sofisticados, é destaque ao longo de sua trajetória. Os terrenos ao redor da avenida, raros e disputados, chegam a alcançar valores superiores a 80 mil reais por metro quadrado. Além disso, a região oferece uma ampla gama de serviços e amenidades, incluindo restaurantes de alta qualidade, centros comerciais de padrão elevado, parques e museus.

3) Avenida Paulista: O Epicentro de Negócios e Lazer

Avenida Paulista

A Avenida Paulista é uma das artérias comerciais mais importantes do Brasil e um verdadeiro ícone da cidade de São Paulo. Sua relevância como centro de negócios atrai uma variedade de empresas, incluindo instituições financeiras de destaque e grandes bancos. A região voltou a brilhar com a consolidação do projeto Cidade Matarazzo, onde o metro quadrado ultrapassa os 100 mil reais. O complexo abriga o luxuoso Hotel Rosewood, o primeiro hotel 6 estrelas do Brasil, e a Soho House. Com suas lojas, restaurantes e atrações culturais, a Paulista é um centro de atividades tanto para os paulistanos quanto para os turistas, impulsionando ainda mais seu valor comercial.

4) Alameda Gabriel Monteiro da Silva: O Paraíso do Design

Alameda Gabriel Monteiro da Silva

Conectando a Paulista e a Faria Lima, a Alameda Gabriel Monteiro da Silva é conhecida como a “rua do design”. Com renomadas lojas de móveis de alto padrão e decoração, essa via recentemente viu os valores ultrapassarem os 45 mil reais por metro quadrado devido à construção de prédios boutiques monousuários. Atravessando o Jardim Paulistano, um dos bairros mais sofisticados de São Paulo, essa via é marcada por boutiques italianas e molda a paisagem em um sofisticado shopping a céu aberto, reforçando o prestígio e a valorização dos imóveis comerciais da região.

5) Avenida Europa: O Eixo do Luxo e da Sofisticação

Avenida Europa

Localizada estrategicamente entre a Faria Lima e a Paulista, a Avenida Europa abriga galerias de arte, lojas de design mobiliário, restaurantes requintados e joalherias que atraem um público distinto. A avenida também é palco para showrooms de prestigiadas marcas automotivas, incluindo lojas multimarcas que exibem veículos icônicos. Com valores de aluguel mensais que chegam a 300 mil reais, a Avenida Europa é o epítome do luxo e da sofisticação, impulsionando ainda mais a demanda e a valorização dos imóveis comerciais da região.

Cada uma dessas vias reflete um aspecto único da vida urbana em São Paulo, desde o luxo da Oscar Freire até a modernidade da Faria Lima, passando pelo charme da Paulista e pela elegância da Alameda Gabriel Monteiro da Silva e da Avenida Europa. Essas vias não apenas demonstram o poder econômico da cidade, mas também celebram sua conexão com o luxo e a elegância, tornando São Paulo uma metrópole que nunca para de evoluir.