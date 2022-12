O ator Pedro Paulo Rangel é homenageado com exibição de episódio especial de “A Grande Família”

Artista morreu aos 74 anos, no fim da madrugada do dia 21, no Rio de Janeiro

Ator consagrado, Pedro Paulo Rangel interpretou diversos papéis marcantes na teledramaturgia brasileira, como Calixto em “O Cravo e a Rosa”, Juca Viana em “Gabriela” e Padre José em “A Indomada”. Ator será homenageado com episódio especial de A Grande Família, no canal VIVA Em homenagem à vida e a obra do ator que nos deixou no fim da madrugada desta quarta-feira (21), o VIVA exibirá hoje, dia 22 de dezembro, a partir das 22h10, um episódio especial de “A Grande Família” com a participação do ator. Na trama, ele interpreta Frank, irmão de Lineu (Marco Nanini), que resolve passar uns dias na casa dos Silva enquanto não arruma um emprego.