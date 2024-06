Entenda por que a nutrologia é fundamental no pré e pós operatório de cirurgias

A nutrologia emerge como peça central no cuidado integral dos pacientes no contexto pré e pós operatório de cirurgias, desempenhando um papel crucial na promoção da recuperação rápida e na redução de complicações. A ciência por trás da nutrologia visa não apenas fornecer nutrientes adequados, mas também otimizar o estado nutricional dos pacientes para maximizar os resultados cirúrgicos.

Segundo o Dr. Frederico Keim, otorrinolaringologista e um dos maiores especialistas em rinoplastia estruturada no Brasil, a avaliação pré cirúrgica do nutrólogo consiste em um questionário que investiga diversos hábitos, doenças pregressas, alergias, cirurgias prévias assim como padrões de saúde, tais como sono, hábito intestinal, ingestão de água, atividades física, entre outros. Complementar a essa investigação clínica, os exames laboratoriais de sangue também trazem muitas informações sobre o estado de saúde geral dos pacientes.

Observando a diminuição de infecções entre seus pacientes no último ano, Dr. Frederico decidiu oferecer o serviço de nutrologia a todos os seus pacientes. “O ajuste de alguns desbalanços vitamínicos e minerais, metabólicos e hormonais, quando necessário, assim como uma dieta anti-inflamatórias tem um valor imenso no sentido de reduzir o risco de complicações pós operatórias agudas e tardias tais como infecção, reabsorção do enxerto cartilaginoso, dificuldade com cicatrização como os principais exemplos, garantido dessa forma o melhor resultado cirúrgico possível”, afirma o médico.

Especialistas em nutrologia avaliam e tratam as necessidades nutricionais específicas de cada paciente, desenvolvendo planos alimentares personalizados que fornecem os nutrientes essenciais para a cicatrização e a regeneração dos tecidos. Com intervenções que variam desde a suplementação pré-operatória para corrigir deficiências até o suporte nutricional especializado, como a nutrição enteral e parenteral em casos críticos, a nutrologia contribui significativamente para a melhoria do estado geral de saúde, fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de complicações pós-cirúrgicas. Esse acompanhamento nutricional contínuo não só acelera a recuperação, mas também educa os pacientes sobre a importância de manter hábitos alimentares saudáveis, garantindo uma recuperação mais rápida e eficaz.