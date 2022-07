“Nunca fui tão bem tratada”, declara Sofia Vitoretti após sessão de massagem tântrica com João Vitor, o Padrinho

Sofia confessa estar chocada com o resultado da técnica desempenhada pelo empresário e escritor best-seller que tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais

João Vitor Heringer, mais conhecido nas redes sociais por “padrinho”, voltou a ser assunto na web após publicação feita no perfil do instagram de Sofia Vitoretti, influencer, analista de marketing e produtora do canal Chango TV no youtube. No vídeo em questão, Sofia participava de uma sessão de massagem tântrica aplicada pelo profissional. Não demorou muito para a influencer receber vários comentários nas suas redes sociais.

Vídeo de massagem tântrica realizada por João Vitor rende comentários nas redes sociais de Sofia Vitoretti

Na legenda da publicação, Sofia escreveu: “minha alma tem um novo dono”. E ao compartilhar o vídeo, complementou: “Eu achava que meus padrões masculinos eram altos, aí eu conheci o padrinho pessoalmente. Conclusão: não fico com ninguém tão cedo”, declarou – atiçando ainda mais a curiosidade da sua audiência.

Ao abrir a caixinha de perguntas nos stories,um dos seguidores questionou: “O que você sente para ter essas reações?”. Sofia explicou: “As sensações são variadas! Vi gente chorar muito e gente dar grito de dor. Depende do que tá dentro de você porque limpa e transforma real. Eu achei que eu ia chorar litros, mas eu só senti muito prazer mesmo. Eu sentia choques, por isso eu mexo de acordo com o que ele faz mesmo eu estando vendada, sem enxergar nada, o corpo acompanha inconscientemente e involuntariamente”, detalha.

João Vitor, o Padrinho, escreveu cinco livros, todos best-seller pela Amazon

Outro seguidor perguntou se a influenciadora se sentiu exposta em algum momento durante a sessão. Sofia respondeu sem reservas: “Momento nenhum! Eu sou suspeita pra falar porque eu sou meio f*da-se pra essas coisas. Mas você nem lembra que tem pessoas em volta de você. Na real, quando você abre o olho, ainda está digerindo onde você está e o que rolou”, revela.

O assunto ainda rendeu e Any Borges, campeã do reality A Ilha Record, voltou a comentar sobre o vídeo no podcast “Não é TPM” da Chango TV. “Minha amiga fez uma massagem tântrica e está apaixonada no padrinho”, brincou a apresentadora do podcast. Anny complementou: “Eu fiquei chocada com essa massagem, viu?, riu.

A publicação ainda está disponível e pode ser assistido na íntegra no instagram da influencer @sofiavitoretti