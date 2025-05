Nucci Cozinha Europeia participa da 22ª Fortaleza Restaurant Week com a assinatura de Moisés Batista

O Nucci Cozinha Europeia marca presença na 22ª edição da Fortaleza Restaurant Week, o aguardado festival gastronômico que celebra a rica culinária local, oferecendo menus especiais a preços convidativos. Até o dia 25 de maio, os apreciadores da boa mesa na capital cearense têm a oportunidade de desfrutar de uma experiência gastronômica completa com entrada, prato principal e sobremesa.

O restaurante apresenta um cardápio especialmente elaborado pelo chef Moisés Batista, semifinalista do MasterChef Profissional 2023 e eleito “Chef do Ano” em 2024 pela Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará (ACC). Com serviço de terça a domingo, o menu oferece opções com valores fixos de R$ 89 no almoço e R$ 109 no jantar.

Para iniciar a jornada de sabores, o chef destaca a variedade de entradas cuidadosamente selecionadas. “Pensamos em opções que agradassem a diferentes paladares e abrissem o apetite para o que viria a seguir. As croquetas de salmão trazem a leveza do peixe com uma textura crocante irresistível, o steak tartare de filé mignon é um clássico elegante e a polenta frita oferece um sabor reconfortante com um toque especial.”

No leque de pratos principais, a diversidade é a chave para uma experiência única. “Buscamos equilibrar opções para todos os gostos. Oferecemos desde cortes de carnes nobres, peixes frescos e saladas até risotos cremosos e massas artesanais preparadas com ingredientes de alta qualidade”, pontua Moisés Batista.

Para finalizar, o chef preparou três opções de sobremesas autorais, como o bolo de fudge com sorvete artesanal de chocolate, torta de doce de leite com caramelo toffee e torta de limão com creme de chocolate branco e sorbet de cajá.

Com a assinatura do chef Moisés Batista, o menu especial do Nucci é um convite para explorar a alta gastronomia da Itália, Portugal, França e Espanha, em um espaço acolhedor e sofisticado. Os participantes podem contribuir com R$2 no valor final da conta, que será destinado ao Instituto CAVIVER, organização da sociedade civil que acolhe, trata e reabilita crianças cegas por catarata ou glaucoma.

Serviço

Nucci participa da 22ª Fortaleza Restaurant Week

Data: 25 de abril a 25 de maio

Valores: Almoço R$ 89,00 | Jantar – R$ 109,00

Instagram: @nuccicozinhaeuropeia

Reserva: https://widget.getinapp.com.br/yPAaVGPz