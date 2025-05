NTC&Logística reforça a importância do TRC brasileiro na Reunião do Conselho de Transporte de Mercadorias da IRU, em Genebra

A NTC&Logística marcou presença na reunião do Conselho de Transporte de Mercadorias da IRU (International Road Transport Union), realizada no Hotel InterContinental, em Genebra, na Suíça. Representada por seu presidente, Eduardo Rebuzzi, e pelo vice-presidente extraordinário de Relações Internacionais, Danilo Guedes, a entidade teve um papel de destaque na conferência, que reuniu lideranças de todo o mundo ligadas ao Transporte Rodoviário de Cargas.

Durante o evento, o presidente Eduardo Rebuzzi teve a oportunidade de fazer uma apresentação sobre o Sistema Transporte Brasileiro, assinalando as principais frentes de atuação da Confederação Nacional do Transporte (CNT), do SEST SENAT, do Instituto de Transporte e Logística (ITL) e, em especial referência, o trabalho da NTC&Logística como a maior associação do Transporte de Cargas e Logística do país. Fundada em 1963 e associada à IRU desde 1970, a NTC teve seu papel realçado como elo entre a atividade desse setor empresarial brasileiro e as decisões estratégicas globais para o desenvolvimento do TRC.

Rebuzzi destacou que a NTC&Logística representa institucionalmente mais de 200 mil empresas de transporte rodoviário de cargas em todo o Brasil, em várias frentes de atuação. A entidade mantém diálogo permanente com o Congresso Nacional, ministérios, agências reguladoras, governos estaduais, municipais e federal, além de estreitar parcerias com o setor privado. Entre seus principais objetivos, estão a defesa de melhores condições de infraestrutura, o aprimoramento regulatório, o fomento à inovação, a promoção da sustentabilidade e o fortalecimento da competitividade do setor.

“Participar de uma reunião como esta, diante de representantes dos cinco continentes, é uma oportunidade única de mostrar a força do transporte brasileiro, compartilhar nossos avanços e reforçar o compromisso com a integração e a inovação global”, afirmou o presidente Rebuzzi.

O vice-presidente extraordinário Danilo Guedes, em sua participação, expôs os avanços do Brasil em relação ao Convênio TIR – sistema internacional de trânsito aduaneiro que facilita o transporte de mercadorias através de fronteiras. Esse projeto, que vem sendo desenvolvido em conjunto com a IRU e com o apoio da NTC&Logística, visa modernizar e acelerar as operações internacionais do transporte de cargas, ampliando a competitividade brasileira no comércio exterior.

A reunião contou com a presença do presidente da IRU, Radu Dinescu; do secretário-geral da entidade, Umberto de Pretto, e diretores. Foram discutidos temas como conectividade regional com o uso do TIR em corredores estratégicos; descarbonização; digitalização do transporte; segurança de cargas; e escassez de motoristas. Destaque também para o painel sobre o Corredor Bioceânico Sul-Americano, em que o Brasil desempenha papel fundamental na ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

Nessa oportunidade, Eduardo Rebuzzi e Danilo Guedes fizeram a entrega de um material institucional detalhado para os representantes da entidade, reunindo as principais ações desenvolvidas pela NTC&Logística, como a maior associação representativa do Transporte Rodoviário de Cargas no País. Desse conteúdo constam, ainda, o trabalho desenvolvido pelas Câmaras Técnicas de diferentes especialidades do Transporte, bem como do papel desempenhado pela COMJOVEM – Comissão de Jovens Empresários e Executivos em todo o território nacional.

Também faz parte desse conjunto de informações, valorizando a principal estrutura nacional do setor, com a abrangência de todos os modais, uma apresentação sobre o Sistema Transporte, composto pela CNT (Confederação Nacional do Transporte); pelo SEST SENAT (Serviço Nacional do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e pelo ITL (Instituto de Transporte e Logística).

Ao longo do encontro, a participação da NTC&Logística consolidou o protagonismo brasileiro na construção de soluções logísticas de alcance global e reafirmou o compromisso da entidade com o fortalecimento institucional e técnico do Transporte Rodoviário de Cargas.