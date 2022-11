Novos nomes do trap, Folky e Spii falam sobre novo single “5 Casas”

Spii também conta que os fãs reagiram muito bem ao novo single e está recebendo vários feedbacks sobre a faixa

Pensando no amor, no futuro e na fé, o rapper Folky em parceria com Spii, lançou o novo single “5 Casas”. A música aborda, principalmente, o fato das pessoas quererem controlar os momentos da vida, atrapalhando o processo natural e gerando resultados ruins pelo fato de forçarem a situação.

A parceria entre Folky e Spii surgiu a partir do momento em que os rappers começaram a fazer parte da mesma gravadora

“Quando eu escrevi ela, pensei o seguinte: Pessoas vivem o futuro assim, antecipando algo que nem aconteceu, com isso gera o nervosismo acaba gerando um mental obcecado, querendo controlar o momento, isso acaba atrapalhando o processo, assim tendo um resultado ruim. Com isso, acaba não deixando na mão do Criador, para realmente fazer seu papel de realizar o que você atrai de verdade.” conta Spii.

A faixa “5 Casas” aborda as diversas formas de viver e esperar os acontecimentos da vida. “O ego acaba te sabotando, pensando isso, na letra eu falo sobre a fé, parece clichê, mas é dela que você vive o agora, diminui ansiedade e as crises que tem de querer criar seu futuro na base da força. O futuro só nasce agora, até porque você só tem o presente e já está falando por ironia “presente” como fosse real um embrulhado pelo criador…”, conta Spii sobre o processo de criação da nova música..

A faixa “5 Casas” aborda as diversas formas de viver e esperar os acontecimentos da vida

“E é isso que eu falo “já passei dessa ponte” no sentido de parar de querer controlar tudo. Cito também Orfeu que foi até o inferno atrás do seu amor, eu me vejo, às vezes, no Orfeu porque vou até o final pela luz! Atrás do que nasci pra fazer, meu sonho, propósitos! E não importa a dificuldade. “5 Casas” seria isso, por isso o nome, como se fosse uma “doença” louca da pessoa viver um futuro nem existe e esquece o agora… sou o filho pródigo 369.”, completa.

Spii também conta que os fãs reagiram muito bem ao novo single e está recebendo vários feedbacks sobre a faixa: “ maioria diz q se identificou com a ideia, até pq vivemos no século da ansiedade..”

Pensando no amor, no futuro e na fé, o rapper Folky em parceria com Spii, lançou o novo single “5 Casas”

A parceria entre Folky e Spii surgiu a partir do momento em que os rappers começaram a fazer parte da mesma gravadora. Spii também ressalta que pretendem fazer mais projetos juntos. “irá vir um solo meu, outro do folky e um feat chamado olhos negros.”, conta.

“5 Casas” é mais uma parceria de Folky e Spii. faixa sucessora da Mixtape “Alone With Everyone”, um dos trabalhos mais demorados do artista.