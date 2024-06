Novos modelos de loja do Burger King são apresentados na ABF Expo 2024

A Zamp, máster franqueada das marcas Burger King e Popeyes no Brasil estará presente, pela terceira vez consecutiva, na ABF Expo, maior feira relacionada ao franchising no mundo, para apresentar as inovações e modernizações que vem fazendo em suas lojas por todo o Brasil, tornando ainda mais tecnológicas e, com isso, melhorando a experiência de seus clientes.

Alexandre Cezilla, diretor de vendas das marcas Burger King e Popeyes

Em 2023, a Zamp realizou a remodelagem de 50 lojas Burger King, para o novo padrão Pavillion, materialmente mais atraente para os consumidores, com ambientes modernizados e fachada contando com painéis de vidro que permitem a melhor visualização da área interna dos restaurantes. O novo design foi articulado para melhorar a jornada de seus clientes e conta com otimização do espaço para permitir mais assentos do que as antigas lojas com dois andares.

Popeyes

“Parte da estratégia do ano de 2024 está no pilar de remodelagem de restaurantes, que tem se mostrado uma importante frente da Zamp, com o objetivo de melhorar a jornada do consumidor, trazendo maior presença de digitalização na experiência. Esses projetos têm se mostrado um interessante vetor de alocação de capital, especialmente aos novos franqueados, por serem projetos atrativos”, explica Alexandre Cezilla, diretor de vendas e franquias da Zamp, máster franqueada das marcas Burger King e Popeyes no Brasil.

Aliado à remodelagem dos restaurantes do Burger King, a Zamp está também ampliando a digitalização da rede. As lojas Pavillion já têm em seu conceito a conectividade e o autoatendimento, que impulsionaram as vendas nos canais digitais do BK, que cresceram 47% no 4º trimestre de 2023, no comparativo com o mesmo período do ano anterior.

Franquias Popeyes

Popeyes segue expandindo sua rede de restaurantes, especialmente com a abertura de franquias, anunciadas na ABF Expo de 2023. Atualmente, a rede conta com 92 lojas, distribuídas pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Paraná, Pernambuco e Distrito Federal.

As franquias Popeyes seguem o mesmo modelo de sucesso já aplicado nas lojas Burger King, que contam com uma forte estrutura corporativa e uma expertise de mais de 5 anos de operação com a marca em importantes centros urbanos. De acordo com Alexandre Cezilla, a experiência no desenvolvimento de produtos, equipamentos e tudo o que envolve a operação traz mais segurança aos novos franqueados.

“Como somos operadores de restaurantes próprios, temos um modelo muito bem testado, o que nos diferencia bastante de marcas puramente franqueadoras. Entregamos um produto preparado por meio de ingredientes de alta qualidade e com aceitação por parte do público brasileiro”, detalha.

O plano de expansão de Popeyes será focado nas regiões que já contam com franqueados Burger King, para manutenção de sinergia de operação e logística. “O modelo de franquia para Popeyes é mais um avanço em nossa estratégia de crescimento da marca, seguindo a tendência de aumento da participação do segmento de frango frito no paladar do brasileiro. Além disso, o avanço da digitalização dos canais de vendas são fatores que contribuem com este crescimento”, reforça Cezilla.

Sobre a Zamp

O Burger King é uma das maiores operações de fast food do Brasil, presente em todos os estados do país. O primeiro restaurante da rede foi inaugurado no Brasil em 2004, passando a ser operado oficialmente pela máster franqueada brasileira Zamp em 2011. Com mais de 1.000 estabelecimentos, entre lojas próprias e franqueadas, a marca foi considerada uma das mais criativas do mundo por três anos consecutivos em Cannes e considerada pelo WARC a marca mais criativa pelos últimos seis anos consecutivos.