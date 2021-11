Novo programa de culinária da Sandy faz Foquinha de cobaia

Completando dois anos do final da turnê de Sandy & Júnior, Sandy Leah lança com a HBO Max um programa de culinária. Em entrevista à jornalista, Foquinha, a cantora deu detalhes dos bastidores das gravações e a youtuber revelou que provou alguns pratos feitos pela artista.

Antes de começar a entrevista, Foquinha contou que o esposo dela é ninguém mais, ninguém menos que André Brandt, o chefe de roteiro do programa “Sandy+Chef”. Por isso, a jornalista teve a honra de experimentar alguns pratos após as gravações.

“Ele trouxe várias comidas que sobraram e eu comi. Posso dizer que já comi a comidinha feita pela Sandy”, afirmou a jornalista. A cantora perguntou o que Foquinha achou e a youtuber disse que estava ótimo. “Ele trouxe peixe na folha de bananeira e eu também fiquei apaixonada pelo cuscuz amazônico”.

Descontraída, Sandy disse que esse é um dos benefícios de ser casada com um roteirista. Foquinha disse que ficou muito feliz, que gostou da comida e estava só aguardando o dia que o esposo chegaria em casa com alguns pratos para ela experimentar.

No programa, Sandy reproduz pratos deliciosos para a família e os amigos, contando com a ajuda de chefs brasileiros conceituados. Ela aprende novas técnicas e ensina receitas super diferentes para o público. Os episódios estão disponíveis no HBO Max

Completando dois anos do final da turnê de Sandy & Júnior, Sandy Leah lança com a HBO Max um programa de culinária. Em entrevista à jornalista, Foquinha, a cantora deu detalhes dos bastidores das gravações e a youtuber revelou que provou alguns pratos feitos pela artista. O programa Sandy+Chef está disponível no HBO Max Antes de começar a entrevista, Foquinha contou que o esposo dela é ninguém mais, ninguém menos que André Brandt, o chefe de roteiro do programa “Sandy+Chef”. Por isso, a jornalista teve a honra de experimentar alguns pratos após as gravações. Foquinha entrevistou Sandy e revelou que experimentou alguns pratos que a cantora fez no programa “Ele trouxe várias comidas que sobraram e eu comi. Posso dizer que já comi a comidinha feita pela Sandy”, afirmou a jornalista. A cantora perguntou o que Foquinha achou e a youtuber disse que estava ótimo. “Ele trouxe peixe na folha de bananeira e eu também fiquei apaixonada pelo cuscuz amazônico”. Descontraída, Sandy disse que esse é um dos benefícios de ser casada com um roteirista. Foquinha disse que ficou muito feliz, que gostou da comida e estava só aguardando o dia que o esposo chegaria em casa com alguns pratos para ela experimentar. Amigos e familiares da cantora fizeram parte das gravações No programa, Sandy reproduz pratos deliciosos para a família e os amigos, contando com a ajuda de chefs brasileiros conceituados. Ela aprende novas técnicas e ensina receitas super diferentes para o público. Os episódios estão disponíveis no HBO Max.