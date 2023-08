Novo podcast do Instituto Avon traz conteúdo educativo sobre câncer de mama e violência contra mulheres e meninas

Parceria entre braço social da Avon e Rádio Novelo usa linguagem acolhedora e acessível para falar sobre pautas femininas

O Instituto Avon lança oficialmente seu próprio podcast, disponível gratuitamente nas plataformas Spotify e Deezer. Com essa iniciativa, o objetivo da organização, que atua há 20 anos pelos direitos fundamentais das brasileiras, é facilitar o acesso a informações especializadas sobre saúde feminina, com foco nas violências contra mulheres e como enfrentá-las e na atenção ao câncer de mama.

O podcast também visa fomentar a conscientização e o debate sobre os temas, contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre eles, e incentivar a população feminina a buscar ajuda quando necessário.

“Uma das nossas frentes de atuação no Instituto Avon é a produção de conteúdos relevantes que promovam conscientização sobre as causas com as quais atuamos. Isso inclui falar sobre tudo o que envolve o câncer de mama e as violências contra as mulheres de maneira acolhedora e acessível para que cada vez mais mulheres possam receber informações qualificadas sobre seus direitos e, então, saber como reivindicá-los”, explica Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon.

O ‘Podcast Instituto Avon’, que é o nome do projeto, conta com 2 temporadas com 5 episódios cada, com duração de aproximadamente 10 minutos. Na temporada de Violência, quem assume a apresentação é a jornalista e apresentadora Valéria Almeida.

O ‘Podcast Instituto Avon’ terá duas temporadas: Violência e Câncer de Mama



Entre os temas abordados, são destaque como reconhecer relacionamentos saudáveis e situações de violência, o que é considerado crime ou não, o que está previsto na Lei Maria da Penha, como obter ou oferecer ajuda nesses casos e quais são os principais canais de apoio e proteção existentes. “Falar sobre temas tão importantes no mês do Agosto Lilás de maneira tão simples e assertiva faz toda a diferença para quem precisa da informação”, complementa Daniela.

Já na temporada de Câncer de Mama, conduzida pela apresentadora, jornalista e ativista no tema Sabrina Parlatore, além de esclarecimentos sobre sinais e sintomas da doença, detecção precoce e o acesso a exames de diagnóstico de câncer de mama, o podcast trata também sobre direitos de pacientes oncológicas, onde é possível encontrar orientação e acolhimento durante os desafios do tratamento. Ou seja, conteúdos que serão muito abordados nos próximos meses com as ações do Outubro Rosa se aproximando.

Em ambas as temporadas, os episódios finais são entrevistas com mulheres notáveis como a professora Micheli Bocchi, que conta a sua jornada na cura do câncer de mama, e com a promotora legal popular, Nilvanda Sena, que atua diariamente para tirar mulheres do ciclo de violência.

O podcast também inclui a participação de especialistas, como Ivanda Sobrinha, assistente social e coordenadora da causa de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas do Instituto Avon; Luciana Terra, advogada especialista em direito das mulheres; Rita Dardes, médica ginecologista e mastologista; e Luciana Holtz, psico-oncologista e fundadora do Oncoguia, organização especializada em atendimento a pacientes com câncer.

“Ao ouvir e conversar de verdade com essas mulheres e especialistas que nos ajudam a transformar realidades, a nossa intenção com o Podcast Instituto Avon foi tornar os temas acessíveis e descomplicados. Acreditamos que conhecimento é poder e que nenhuma mulher deve abdicar de seus direitos por falta de informação”, conclui Daniela Grelin.