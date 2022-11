Novo executivo para a área de Exportação é anunciado pela União Química

Farmacêutica multinacional com capital 100% nacional, anuncia a chegada de João Pedro Neves como o novo diretor de exportação da companhia

A União Química, farmacêutica multinacional com capital 100% nacional e com 85 anos de história, anuncia a chegada de João Pedro Neves como o novo diretor de exportação da companhia. O executivo João Pedro Neves chega com o objetivo de acelerar a estratégia de expansão e internacionalização da empresa, que já marca presença em mais de 30 países.

Neves passa a integrar o time de executivos da farmacêutica trazendo na bagagem passagem pelas principais companhias do setor, sólida experiência em out-license, M&A e novos mercados. Além de atuar em prol da expansão e crescimento internacional dos produtos União Química, intensificando parcerias estratégicas com empresas de relevância no setor farmacêutico global. O novo executivo aposta em uma agenda internacional, que contribua, ainda mais, para o crescimento da companhia no exterior nos próximos anos.

Com mais de 15 anos de experiência na indústria farmacêutica, João Pedro Neves, que comandará o time de Exportação, é formado em Administração de Empresas pela Queensland University of Technology (QUT), na Austrália e tem especialização em Negócios Internacionais e Comex, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O Grupo União Química se posiciona entre as maiores indústrias farmacêuticas brasileiras, com crescimento de mais de dois dígitos ao ano, nos últimos cinco anos. A estrutura está definida em cinco unidades de negócios: Farma (OTCs, Marcas e Genéricos), Genom (Unidade de Prescrição Médica), Hospitalar (Hospitais Públicos e Privados), Agener Saúde Animal e Terceirização para grandes empresas nacionais e multinacionais.