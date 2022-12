Novo álbum de Silva é feito todinho para embalar o verão e o pré-carnaval de 2023

“Bloco do Silva #2” conta com 23 faixas gravadas ao vivo, cinco com participação de Criolo e também ganha versão audiovisual



Aquecendo para o verão e para o aguardado pré-carnaval, Silva disponibilizou nesta sexta-feira, 9 de dezembro, em todas as plataformas de música, o álbum “Bloco do Silva #2”- ouça aqui. https://bit.ly/3FiMbpV

O projeto também conta com videoclipes inéditos, disponibilizados no canal oficial do artista no YouTube – assista aqui https://bit.ly/3PbzBxz

Silva comemora o sucesso e continuidade do projeto



Silva comemora o sucesso e continuidade do projeto: “O ‘Bloco do Silva #2’ segue a ideia de ser uma grande celebração à música brasileira. Fico muito feliz que o projeto tenha sido abraçado pelo público. É a minha festa de verão, o momento de homenagear as músicas que embalaram a minha geração”, declara o cantor.

Marcando o retorno do artista à Som Livre, o álbum conta com 23 regravações que passeiam por importantes canções da música popular brasileira e que embalaram gerações. Silva também revisitou 8 canções de sua carreira, entre elas “Pra Vida Inteira”, “Duas da Tarde” e “Um Pôr Do Sol Na Praia”.

Silva recebe Criolo em cinco canções, uma delas é “Sozinho”, composição de Peninha, conhecida originalmente na voz de Caetano Veloso.

Criolo enaltece Silva e o projeto ao comentar sobre sua participação: “Participar desse grande encontro, que leva o nome de Bloco do Silva, e que vai além de uma reunião de músicos, cantores e cantoras tão incríveis. O Silva é uma delicadeza, é uma elegância no palco, um trato de amor com toda a sua equipe, que nos emociona, que nos toca. Todos no entorno dele com essa mesma pegada, o que torna o Bloco do Silva cada vez mais algo tão importante nesse período do ano, algo imperdível. Essa apoteose de músicas do Brasil, de alegria, de felicidade, de amor que o Bloco do Silva leva pra onde vai. Toda essa aura, toda essa energia faz bem pra gente. Só me fez bem. Eu espero estar sempre perto do Silva”.

Todas as faixas foram captadas na edição de 2022 do Bloco do Silva, durante a apresentação que aconteceu em São Paulo, em maio deste ano.

Bloco do Silva 2023 já tem datas e aquecerá o pré-carnaval de algumas das principais capitais brasileiras.

Silva e Criolo juntos



Confira abaixo:

14 de janeiro – Recife/ PE — Parador

21 de janeiro – São Paulo/SP – Memorial da América Latina

28 de janeiro – Brasília/DF – Estádio Mané Garrincha

04 de fevereiro – Salvador/BA – Centro de Convenções

11 de fevereiro – Rio de Janeiro/RJ – Nau Cidades

Mais informações: Link https://bit.ly/3Fjnyti

