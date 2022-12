Novidades para o Natal do Mezanino da Torre de TV que ainda promete Réveillon com shows e campanha solidária

Além de Papai Noel e uma decoração especial para o Natal, o Ano-Novo do espaço terá uma mega festa com hits dos anos 80 e 90. A casa também fará campanha social para arrecadação de agasalhos e brinquedos

O Mezanino Gastrobar preparou várias novidades para o público da capital federal curtir o fim de ano em grande estilo no prestigiado rooftop da Torre de TV. A celebração começa com as novidades do Happy Hour da casa, passando pelo festival gastronômico natalino, com direito a foto com o Papai Noel e um Réveillon repleto de música ao vivo, com shows de artistas locais.

Carpaccio da casa e Risoto com Tinta de Lula, do menu de Natal do Mezanino Gastrobar

Happy hour com vista panorâmica

Ao longo de dezembro, confraternizações acima de 10 pessoas no Happy Hour do Mezanino darão direito a uma garrafa de espumante, mediante reserva. O serviço de HH funciona de terça a quinta-feira, das 17h30 às 20h, com desconto de 30% em todos os drinques da casa e 50% off nas cervejas Beck’s. Neste fim de ano, aniversariantes da semana ganham um drinque, sugerido pelo bartender.

Pratos do menu de Natal do Mezanino Gastrobar

Vale destacar, também, que a isenção na taxa de manutenção cobrada na entrada — ação feita para o aniversário de 1 ano da casa, em novembro — foi prolongada por tempo indeterminado. É a oportunidade perfeita para aquele bate-papo descontraído no fim do dia e para conhecer a alta gastronomia da casa, que também se destaca pelas festas de música eletrônica aos fins de semana.

Natal com Papai Noel, menu exclusivo e ação solidária

Com decoração especial “instagramável” dos elevadores e da entrada do Mezanino, a diversão de Natal é para a família toda: nos dias 17, 18, 22 e 23 dezembro (horários no serviço), a casa terá um Papai Noel para fazer fotos com as crianças. Momento perfeito para os pequenos desfrutarem da decoração do espaço e curtirem muito o bom velhinho em muitas fotos inesquecíveis.

Natal do Mezanino Gastrobar

A partir de 20 de dezembro, a casa dá início a um festival gastronômico natalino, com menu exclusivo para a data e cortesia na sobremesa para clientes BRB. O menu sai por R$ 99 com o Carpaccio da Casa de entrada e, como principal, um Risoto com Tinta de Lula, tomate cereja confit, anchova e copa. O festival Boas Festas também traz um drinque exclusivo com ou sem álcool (R$ 28), que leva morango macerado com xarope, suco de maçã, xarope de maracujá, limão e hortelã. Na opção alcóolica (R$ 36), leva gin Beefeater.

Durante o mês de dezembro, o público também poderá trazer agasalhos e brinquedos para serem doados à comunidades de idosos e ao Instituto Social Escola Maria Teixeira, em parceria com o Instituto BRB. Além disso, o público que subir ao Mirante poderá escrever pedidos e pendurá-los na árvore de Natal interativa montada no espaço, que fica a 75 metros do chão.

Música ao vivo no Réveillon

Para dar as boas vindas a 2023 da melhor forma possível, o Mezanino fará uma noite inesquecível de Réveillon, com shows de grandes artistas da cena musical brasiliense, como Paulo Mesquita & Os Brancos, o DJ Ovídeo e atrações que serão reveladas posteriormente.

O evento começa às 21h do dia 31 de dezembro e tem ingressos limitados, à venda pelo WhatsApp. O público pode escolher entre dois tipos de bilhete: o “Avulso”, por R$ 200, e o tipo “Mesa”, por R$ 250 por pessoa, ambos com uma mesa de frios para recepção dos clientes. Já o ingresso tipo “Mesa” dá direito também ao serviço de uma entrada com duas opções (ceviche de anchova ou carpaccio de lagarto) e um mini empratado (mini cupim com pirão de queijo, vinagrete de banana e farofa biju ou risoto de queijo parmesão), sem bebidas incluídas.

No Ano-Novo, das 21h à 0h, o Mezanino oferecerá a todos convidados uma mesa posta de frios (salame, copa-lombo, salame, presunto parma ou cru e queijos diversos). Durante o evento, a cozinha da casa funcionará até 1h para consumo de mini emprestados, como carpaccio, ceviche, risoto de queijo, risoto de cogumelos, cupim e a famosa sobremesa Pudim 3 Texturas. Esses mini empratados os preços irão de R$ 40 a R$ 60.

Crédito das fotos: Hugo Nascimento

Serviço:

Mezanino Gastrobar

Local: rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Funcionamento da casa: terça-feira a domingo

Entrada: Gratuita por tempo limitado.

Mais informações e horários: consultar o Instagram (@meza.nino) ou (61) 99167-7812

Observação: na operação de restaurante, o Mezanino atende com ou sem reservas. Para consultar a disponibilidade de mesas, basta ligar ou enviar uma mensagem no WhatsApp do número indicado acima. Reservas de até 8 pessoas por mesa, com tolerância de espera de no máximo 10 minutos. Nos dias de shows, consultar o horário da operação da cozinha.