Novidades no BandNewsTV: ‘Jornal Gente’ da Rádio Bandeirantes e Reinaldo Azevedo com ‘O É da Coisa’ estreiam no canal

Os programas que são sucesso na rádio, farão parte da grade BandNews TV a partir do dia 2 de maio e prometem agregar na programação.

O mês de maio começa com novidades no BandNews TV. No dia 2, às 8h da manhã, estreia o ‘Jornal Gente’. Um dos jornais mais tradicionais de rádio, sucesso de cinco décadas na Rádio Bandeirantes, agora poderá ser visto na TV. Thays Freitas e Pedro Campos nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação em São Paulo, o colunista Claudio Humberto em Brasília e Sônia Blota direto de Paris trazem notícias do Brasil e do mundo para você ficar conectado com tudo o que é importante para o seu dia. Juntos eles apresentam o ‘Jornal Gente’ com análise, opinião, debate, prestação de serviços, entrevistas e bastidores da política. Estreia no dia 2 de maio, terça-feira, às oito da manhã, no BandNews TV.

Reinaldo Azevedo estreará no BandNewsTV com o programa ‘O É da Coisa’. Créditos: Divulgação

As noites também ficarão diferentes. Reinaldo Azevedo entra na tela do BandNews com o programa ‘O É da Coisa’. A verdade dos fatos, opinião, polêmica, a motivação para pensar a respeito da notícia… se estiver confuso, Reinaldo Azevedo está no ‘O É da Coisa’ para desconfundir. O âncora, sucesso da Rádio BandNews FM, agora também está no BandNews TV ao lado de Alexandre Bentivoglio e Bob Furuya, a partir do dia 2 de maio, às 18h.