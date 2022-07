Novidade no mercado da música: vem aí a Gold Records!

O selo musical da Gold Produções vai trazer uma proposta inovadora ao mercado

Com muita tradição no mercado, a Gold Produções, que é responsável pela carreira de Ferrugem, Xande de Pilares, Tiee, Thiago Soares e Gustavo Lins, lança seu novo braço, criando um selo musical.

A Gold Records chega forte, montando um time de peso

Sergio Marques, CEO da empresa, revela que a Gold Records vai trazer uma proposta inovadora ao mercado, utilizando a experiência que a Gold Produções adquiriu atuando intensamente nos últimos anos no segmento musical.

João Carlos já faz parte da equipe da Gold Produções atuando no artístico, time que ainda ficou mais forte com as chegadas de Carla Bastos (ex Warner Music), no marketing e Thiago Hideki (ex OneRPM) no digital. Sergio Marques é um dos maiores empresários do ramo musical no Brasil, criador da Gold Produções e responsável por alavancar a carreira de vários artistas importantes no cenário musical.

João Carlos Filho, experiente radialista e pesquisador musical, passou pelas maiores rádios do país e é criador de projeto áudio visual pioneiro no YouTube. Bruno Martins também participou de projetos áudio visuais pioneiros e importantes, e estava na OneRPM, onde realizou um trabalho de muito destaque. A chegada da Gold Records deve sacudir o mercado nos próximos meses. Vamos aguardar as novidades.