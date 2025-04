Novidade no comando da comunicação da Volkswagen!

A Volkswagen do Brasil anuncia Ricardo Dilser como o novo gerente de Imprensa, Comunicação Digital e Clássicos (Heritage) da marca no País. O executivo se reportará diretamente a Cláudio Rawicz, diretor de Comunicação e Sustentabilidade da Volkswagen do Brasil.

“A chegada de um profissional com o talento e a experiência de Ricardo Dilser fortalece ainda mais o compromisso da Volkswagen do Brasil com uma comunicação próxima, transparente e de qualidade com os jornalistas e influenciadores digitais. Além disso, sua atuação será essencial para promover o legado da marca, celebrando nossos 72 anos de história no País, os ícones da nossa trajetória e iniciativas como a Garagem Volkswagen”, afirma Cláudio Rawicz, diretor de Comunicação e Sustentabilidade da Volkswagen do Brasil.

Ricardo Dilser é formado em Administração de Empresas pelo Centro Universitário Ibero-Americano (UNIBERO). Iniciou sua carreira no jornalismo automotivo em 1994 como repórter, editor, chefe de redação e piloto de testes nas principais publicações brasileiras, entre as quais as revistas Quatro Rodas, Oficina Mecânica, Motor Show e Auto & Técnica. Apaixonado por carros e entusiasta, foi piloto profissional de competições entre 2002 e 2008.

Dilser atuou também como gerente de projetos na engenharia de motores da FPT Industrial, como assessor de imprensa na Fiat Automóveis, gerente de imprensa na FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e Head de Imprensa Produto no Grupo Stellantis. No último ano, trabalhou no programa AutoEsporte, da TV Globo, como apresentador e chefe de Produção e Conteúdo.

“Fazer parte do time de Comunicação e Sustentabilidade da Volkswagen do Brasil me traz um sentimento de absoluta felicidade e empolgação, não só pela história vencedora da empresa no mercado brasileiro, mas também por fazer parte da construção de um futuro conectado, inovador e sustentável por meio dos atuais produtos e daqueles incríveis que estão por vir”, disse Ricardo Dilser, gerente de Imprensa, Comunicação Digital e Clássicos (Heritage) da Volkswagen do Brasil.