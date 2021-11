Novembro é marcado por lançamento de filme e single na carreira de Shia

Os fãs de Shia podem comemorar o mês de novembro, pois serão dias de muitas novidades na carreira do ator. Além da estreia do filme ‘Contravenção’, no qual ele faz o papel do personagem ‘Gato’, também haverá o lançamento de um single musical com direito a videoclipe no YouTube.



Shia fará o personagem ‘Gato’ no filme ‘Cobtravenção’

O ator está com várias projetos e andamentos, e muito animado por poder lançar dois super especiais em novembro. Shia recebeu o convite para participar da série ‘Contravenção’ em 2020, mas após o início das gravações, o que era seriado acabou se tornando em um emocionante longa-metragem com direção de Sandro Tamanduá e atores como Tito Júnior, Peter Brandão e Beto Simas.

O ator disse que ficou muito feliz em fazer parte do filme e revelou que está cheio de projetos para 2022

“Essa é a história real de como as máquinas caça-níqueis entraram no Rio de Janeiro. O meu personagem se chama ‘gato’, eu sou o cara que conta para o dono do morro sobre as máquinas. Eu digo para ele: ‘essa ideia de tudo que você tá fazendo, esquece, tá por fora! O negócio agora é máquina.’ Meu personagem foi muito bom, ele veio crescendo ao longo do filme, fiquei muito feliz com pontualidade que o diretor me deu”, conta o ator.

Shia recebeu o convite para participar da série ‘Contravenção’ em 2020

De acordo com Shia, o filme é baseado em fatos reais e o público pode esperar muita emoção e verdade da história e dos personagens, pois a única coisa alterada para o longa foram os nomes. ¬O filme foi produzido pela Tamanduá Produções e será lançado em novembro na Amazon Prime.





O clipe da canção ‘Quando Vejo Você’ será lançado em breve

Outra novidade para o mesmo mês é um single, junto com um videoclipe, que será lançado pelo cantor no YouTube e plataformas de música. Shia contou que já voltou a fazer shows e está animado para que os fãs assistam o clipe da canção ‘Quando Vejo Você’.