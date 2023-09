Novas imagens sobre a série “Anderson Spider Silva” são divulgadas pela Paramount+

Série biográfica sobre a história de um dos maiores nomes do MMA estreia ainda em 2023

Novas imagens sobre a série “Anderson Spider Silva” foram divulgadas pela Paramount+. A série biográfica sobre a história de um dos maiores nomes do MMA tem estreia marcada ainda para 2023.

Produzida pelo Paramount Television International Studios em parceria com a Pródigo Filmes, a série sobre a história de Anderson Silva terá estreia mundial ainda este ano. As novas imagens divulgadas mostram um grande momento de embate no ringue, remetendo aos confrontos históricos da carreira do atleta interpretado por William Nascimento.

Momentos do lutador dentro dos ringues serão retratados na série



Outros destaques evidenciados pelo material divulgado são as presenças de Seu Jorge e Bruno Vinicius, que também aparecem representando, respectivamente, o tio do lutador e Anderson Silva em sua fase adolescente.

Momentos históricos da carreira do atleta serão interpretados por William Nascimento



A série foi criada por Marton Olympio e tem Caito Ortiz como diretor geral e terá os atores William Nascimento, Bruno Vinicius e Caetano Vieira interpretando Anderson Silva, em suas fases adulta, adolescente e infantil, respectivamente.

O cantor Seu Jorge vai interpretar um tio de Anderson Silva



“Anderson Spider Silva” vai detalhar a trajetória do lutador nascido em São Paulo, mas criado pelos tios na periferia de Curitiba. Anderson Silva, ainda criança, aprendeu a lutar para sobreviver e praticava Tae Kwon-Do, Jiu-Jitsu e Muay Thai tornando-se, anos mais tarde, faixa preta em todas essas práticas de artes marciais e um dos maiores nomes do MMA em todos os tempos.

A série foi criada por Marton Olympio e tem Caito Ortiz como diretor geral

Créditos: Paramount+



O Paramount+ atualmente está ativo nos EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, América Latina, Caribe, Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Suíça e Coreia do Sul e todos estes países (exceto os Estados Unidos) terão a estreia da série em 2023.