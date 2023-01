Nova novela da Rede Globo, “Vai na Fé”, terá Theo Parizzi no elenco

Destaque nas redes sociais, o creator Theo Parizzi se prepara para fazer sua estreia nas telinhas da TV Globo

O jovem de 24 anos, Theo Parizzi, que ganhou a internet com seus vídeos de desafios, dará vida ao personagem Vicente, no elenco de “Vai na Fé”, nova trama das sete, que estreia em janeiro.

Theo, antes de ser aprovado para a nova novela, chegou a fazer um teste para um produtor da Globo, mas acabou não sendo aprovado no projeto em questão

Natural de Belo Horizonte, mas carioca de coração, conta que desde cedo gosta de estar em frente às câmeras. Aos poucos foi desenvolvendo ainda mais sua paixão pela arte e resolveu deixar a faculdade de Economia, para seguir carreira artística.

“Eu entrei em uma agência em São Paulo (Base MGT), onde estou fazendo aula online de TV e cinema, ainda não me formei como ator, mas já estava estudando para poder ter conhecimento e aperfeiçoamento nessa área”, conta Theo.

No início do ano, chegou a fazer um teste para um produtor da Globo, mas acabou não sendo aprovado no projeto em questão. Ainda que tenha recebido a negativa, não desistiu e seguiu trabalhando para se desenvolver ainda mais.

Theo Parizzi, que ganhou a internet com seus vídeos de desafios, dará vida ao personagem Vicente

Com os arquivos de seus testes na emissora, no início de dezembro, Theo recebeu o convite para integrar o elenco da nova trama. “A Patricia Rache, produtora da Globo, avaliou meu material para participar da novela ‘Vai na Fé’. Ela viu meu registro e me convidou para ser o Vicente”, revela.

Apesar de ser um novo desafio em sua carreira, tem sido um momento muito marcante e feliz em sua vida. Sem dar spoilers, Theo conta que seu personagem promete mexer com o público. “Ainda não posso falar sobre ele, mas a história é essa e vem muita coisa boa pela frente!”, afirma.