Nova musa fitness: Paraibana Nara Marques é a grande vencedora da segunda temporada do Juju Boot Camp

Apresentado por Juju Salimeni no E! Entertainment, reality revelou ícones do universo fitness e abordou também temas relevantes como racismo e violência doméstica

Naroka é a nova musa fitness do Brasil, após superar as competidoras Ísis Maia Bello e Lid Fernandes nas três provas disputadas na final. Além do título, ela ganha um carro no valor de 90 mil a 100 mil reais e uma viagem ao Universal Orlando Resort.

No episódio que foi ao ar ontem (31), as finalistas tiveram de encarar três desafios. No primeiro, elas montaram looks inspirados nos anos 50, 70 e 80 e tiveram de justificar as escolhas de figurino, maquiagem e acessórios.

Paraibana Nara Marques é a vencedora da segunda temporada do Juju Boot Camp

Ísis foi a vencedora do desafio e conquistou uma vantagem de 30 segundos no circuito boot camp, a segunda prova do dia. Nara ficou em segundo lugar e teve 10 segundos de vantagem.

No circuito boot camp, Nara é expert e foi a maior vencedora ao longo de toda a competição, conquistando o melhor tempo por seis vezes. “Pensava no jogo o tempo todo, no circuito, relembrando passo a passo. Ia aprendendo o circuito a cada etapa”, explica Nara Marques.

Por fim, elas fizeram muita força para manipular uma alavanca e colocar um jipe com peso de 1 tonelada em movimento. Todas conseguiram conquistar o objetivo. Porém, somando o tempo do circuito e da prova final, Nara foi a mais rápida e é a grande vencedora do JuJu Boo Camp.

A final com três competidoras foi ao ar ontem (31)

Nara celebra vitória e cita o pai que sofre de Demência Frontotemporal (DFT).“Se eu puder dedicar o prêmio a alguém, vai ser ao meu pai. Teoricamente, com a doença que ele tem, muitos diriam que ele não iria entender, mas eu tenho certeza de que, quando eu falar no ouvido dele, ele vai ter muito orgulho de mim”, se emociona.

Muito mais que um corpo bonito

Esta segunda temporada de Juju Boot Camp começou com 22 participantes e levantou questões importantes como racismo, distúrbios alimentares, violência doméstica, entre outras, a partir das histórias de vida de cada uma das candidatas.

Reality show abordou temas relevantes como racismo e violência doméstica

Além de contar com o apoio de Juju, as participantes tiveram a ajuda das especialistas Naty Graciano, embaixadora do crossfit e atriz; Evelyn dos Santos, ex-velocista e atleta olímpica; e Vivi Alves, vencedora da primeira temporada da competição.

Juju Boot Camp é uma coprodução da LightHouse Produções Cinematográficas e da NBCUniversal International Networks Latin America. O reality show se baseia em um formato criado pela LightHouse e pela IT Filmes.