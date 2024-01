Notas Solidárias: Ecad distribui 265 itens para instituições beneficentes em quatro estados brasileiros

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição reforça compromisso social ao apoiar entidades ligadas à música e cultura

Em um gesto significativo de responsabilidade social e compromisso com a cultura, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) realizou doações expressivas ao longo do ano de 2023. Cerca de 265 itens de informática, incluindo desktops, monitores e projetores, juntamente com mobiliários como cadeiras, mesas e armários, foram destinados a instituições beneficentes nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Norte.

As entidades agraciadas por essa iniciativa incluem renomadas organizações ligadas à música e à cultura, como o Instituto Zeca Pagodinho e o Retiro dos Artistas, ambos no Rio de Janeiro, além do Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Rio Grande do Norte. Essa ação faz parte da estratégia ESG (Ambiental, Social e de Governança) do Ecad, alinhada aos princípios de sustentabilidade e conscientização ambiental e social.

A superintendente executiva do Ecad, Isabel Amorim, enfatizou a importância dessa ação solidária, afirmando: “Essa é uma oportunidade de apoiar instituições que se dedicam a trabalhos beneficentes e contribuem com projetos para a sociedade voltados para a música e a cultura. Essa ação também reforça os nossos valores e a nossa política de atuação social responsável.”

A doação dos equipamentos e mobiliários não apenas fortalece as entidades receptoras, mas também ressalta o papel crucial que instituições como o Ecad desempenham na promoção de práticas sociais conscientes e na construção de uma sociedade mais solidária. Este gesto de generosidade destaca a harmonia entre o compromisso social e os valores culturais, transformando notas em ações concretas de impacto positivo.