“Nosso Sonho”, a história de Claudinho e Buchecha, estreia hoje nos cinemas

Juan Paiva e Lucas Penteado interpretam os ícones do funk melody nas telonas

“Nosso Sonho”, a aguardada cinebiografia da icônica dupla de funk melody, Claudinho e Buchecha, finalmente chega às telonas de todo o Brasil hoje, 21 de setembro. O filme, distribuído pela Manequim Filmes e produzido por Leonardo Edde, é dirigido por Eduardo Albergaria, conhecido por seu trabalho em “Happy Hour – Verdades e Consequências”. A produção é da Urca Filmes, em colaboração com a Riofilme, Telecine e Warner Bros Distributing, contando ainda com o apoio da Globo Filmes e investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual e BBDTVM.

História de Claudinho e Buchecha chega às telonas

A história de “Nosso Sonho” é contada sob o ponto de vista de Buchecha, destacando a incrível jornada de superação da dupla desde seus dias de amizade na infância em uma comunidade de Niterói, até sua conquista de todo o Brasil com suas poesias da periferia. O público terá a oportunidade de conhecer os bastidores da criação de algumas das músicas que continuam a encantar gerações até hoje.

Os protagonistas Lucas Penteado e Juan Paiva não apenas interpretam, mas também dão voz a Claudinho e Buchecha na tela grande, apresentando os sucessos da dupla, como “Só Love”, “Coisa de Cinema” e a icônica “Nosso Sonho”, que empresta o título ao filme.

Conheça a trajetória da dupla que conquistou o Brasil com sua música

O elenco do filme inclui Tatiana Tiburcio e Nando Cunha, que interpretam os pais de Buchecha, Dona Etelma e Souza; Lellê e Clara Moneke como as namoradas dos músicos, Rosana e Vanessa; e Vinicius “Boca de 09” e Gustavo Coelho representando Claudinho e Buchecha na infância, respectivamente. O filme também conta com participações especiais de Antonio Pitanga, Isabela Garcia, Negão da BL e outros artistas que enriquecem a narrativa.

“Nosso Sonho” já fez sua estreia internacional no Inffinito Brazilian Film Festival em 16 de setembro e agora se prepara para ser exibido no Los Angeles Brazilian Film Festival, que acontecerá de 23 a 26 de outubro, levando a emocionante história de Claudinho e Buchecha para o mundo.