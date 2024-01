Nos próximos dias, Campinas (SP) receberá maior projeto nacional de conscientização do autismo

Casa dos Sentidos que já passou por 3 cidades brasileiras, passará por mais 4, antes de chegar aos Estados Unidos e Portugal

Entre os dias 30 de janeiro e 23 de fevereiro, Campinas (SP) receberá a Casa dos Sentidos, projeto artístico e arquitetônico de conscientização sobre autismo, que poderá ser visitado pelo público, de forma gratuita, de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h, no Campinas Shopping, localizado na rua Jacy Teixeira de Camargo, 940. A cidade de Campinas será a primeira a receber a segunda edição da Casa dos Sentidos, que já passou em sua primeira temporada por Monte Mor (SP), Catalão (GO) e Ponta Grossa (PR) e passará ainda nessa segunda edição por Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Paulo (SP), além de ir no segundo semestre de 2024 para os Estados Unidos e Portugal. Com produção e idealização pela Guanabara Produções Culturais (e apoio da Montenegro Produções Culturais), o projeto demonstra os sentimentos e vivências de crianças e adolescentes com autismo, por meio de uma estrutura que reproduz uma casa, que ganhou novos tons e a participação de novos artistas.

“Cada um vê o mundo à sua maneira e as pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) enxergam e interpretam a realidade de uma forma ainda mais individual. A proposta da curadoria é oferecer uma experiência inédita que fala sobre inclusão social por meio da arte. Tudo de forma sensorial e lúdica”, conta Giuzy de Luca, curadora do projeto.

O conceito para a criação dos cenários artísticos casa era de transmitir a sensação de um local seguro e receptivo, como afirma Carolina Montenegro, diretora da Guanabara Produções Culturais e da Montenegro Produções Culturais: “É o espaço do acolhimento e do afeto e, assim sendo, pode continuar essencialmente simples. A Casa dos Sentidos tem essa medida exata, toda alicerçada na arte para provocar diversas sensações a cada cômodo”. Com isso, a arte proporciona a inclusão, aceitação e conhecimento desta condição, que teve um crescimento de 15% nos casos diagnosticados nos últimos dois anos, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

“Como mais uma parte desse conjunto e projeto, a arte é o elo de ligação no campo expressivo que aproxima os sentidos e a inclusão”, revela a pesquisadora Jocian Machado Bueno. Portanto para o desenvolvimento da Casa dos Sentidos, a Guanabara Produções teve de realizar um extenso processo de pesquisa, a partir de vivências com crianças autistas. Essa fase foi toda assistida por profissionais graduados em psicologia, pedagogia, psicomotricidade, fonoaudiologia e terapia ocupacional. O projeto ainda recebeu apoio da Tismoo, primeira startup de medicina e testes genéticos para autismo, e do The Muotri Lab (da Universidade de San Diego, Estados Unidos), que investiga os mecanismos fundamentais para o desenvolvimento do cérebro e de transtornos como o autismo. Com esses estudos, a equipe permanece elaborando uma linha de pesquisa, que com embasamento técnico, será levada à Universidade de San Diego (EUA). Em seguida, foram realizadas parcerias entre artistas e arquitetos para o desenvolvimento da experiência imersiva.

“Esse cômodo, para mim, sempre foi motivo de desconforto sensorial, apesar de ter todo o potencial de ser um local de conforto e lúdico. Tenho muita dificuldade com tomar banho, escovar os dentes e tudo o que envolve essas tarefas básicas. Mas eu amo água e então decidi focar nesse elemento”, explica a psicóloga e autista Aline Provensi, sobre o desenvolvimento do banheiro.