Noite de Estrelas e Histórias Incríveis: Porchat e Calabresa anunciam os vencedores do Troféu Que História É Essa, Porchat?

Com apresentação ao vivo e a abertura de Pabllo Vittar, o evento promete emoção e muitas risadas no GNT e Globoplay neste 5 de março

O palco do GNT e do Globoplay está pronto para receber uma das noites mais esperadas do ano: a entrega do “Troféu Que História É Essa, Porchat?”, comandada pelos carismáticos Fábio Porchat e Dani Calabresa. No próximo dia 5 de março, às 21h45, celebridades e histórias fascinantes tomarão o centro das atenções em uma transmissão ao vivo recheada de surpresas e muita emoção.

Este ano, o evento contará com a presença estelar de Pabllo Vittar, que promete uma abertura musical memorável, além dos indicados que trarão o brilho de suas experiências para a plateia. Com categorias que vão desde “Histórias de Viagens” até “História mais Maluca”, o público teve a chance de votar em seus favoritos através do site do gshow, numa demonstração de que as melhores histórias realmente têm o poder de unir as pessoas.

Entre os destaques da noite, estão os relatos emocionantes e hilários de personalidades como Anitta, Heloísa Perissé e Chay Suede, que competem por levar para casa o cobiçado troféu em diferentes categorias. A inclusão de uma categoria especial escolhida pelo público nas redes sociais do GNT adiciona um toque especial a esta edição, permitindo uma interação direta e genuína com os fãs do programa.

Além da premiação, o mês de março reserva mais uma surpresa para os fãs de boas histórias. No dia 12, a nova temporada de “Que História É Essa, Porchat?” estreia ao vivo, dando continuidade a uma tradição de compartilhar relatos inéditos que fascinam, divertem e, por vezes, emocionam. Celebrando cinco anos de sucesso, o programa se consolida como um espaço único de entretenimento na televisão brasileira.

Não perca a chance de ser parte desta noite incrível, acompanhando ao vivo pelo GNT e Globoplay, com acesso liberado também para não-assinantes. Prepare-se para rir, se emocionar e, quem sabe, se inspirar a contar sua própria história incrível no futuro.