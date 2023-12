Noite de Estrelas: Celebridades se Unem para Festejar Conquista da Agência Trevo

Barra da Tijuca recebeu um desfile de celebridades em comemoração aos 500 mil seguidores da agência de marketing de influência Trevo

Uma noite de glamour e celebração tomou conta da boate Vittrini na Barra da Tijuca, quando celebridades e influenciadores se reuniram para festejar a notável conquista da agência de marketing de influência Trevo. A empresa, fundada há apenas seis meses pela influenciadora Mari Domingues, atingiu a marca expressiva de 500 mil seguidores no Instagram, consolidando-se como uma referência no universo digital.

O evento, que contou com a presença de renomados MCs como Poze do Rodo, Rebecca, Ruanzinho e Menor MR, além dos cantores L7nnon, Pocah, Gabily, e diversos influenciadores populares, marcou não apenas o sucesso da agência, mas também a consolidação do trabalho profissional no mercado de marketing de influência.

Mari Domingues, criadora da Trevo, compartilhou sua visão e missão ao fundar a agência. “A Trevo vem ganhando bastante espaço no mundo de influenciadores. Eu criei a empresa depois de sentir falta de um trabalho acadêmico e profissional no mercado de marketing de influência. Como é uma profissão nova, não tinham muitas pessoas desenvolvendo um trabalho profissional no mercado. Meu objetivo era suprir as necessidades de um influenciador e ao mesmo tempo prepará-lo para o mercado tradicional, com compromisso e qualificação”, disse Mari.

A Trevo não apenas reúne um time de 50 influenciadores, mas também oferece suporte psicológico, contábil, jurídico, agenciamento publicitário e até mesmo oportunidades para desenvolverem seus próprios produtos, além de uma produtora de música dentro da casa. “Foi um sonho meu querer mostrar que a fama e o sucesso não são somente sorte. Por isso, o símbolo da empresa é um trevo, é uma metáfora. O símbolo da sorte construído em cima de muito trabalho e dedicação. Faça sua própria sorte”, brincou Mari Domingues.

A agência Trevo também se destaca por seu papel na qualificação de profissionais do mercado digital, com foco especial em impulsionar carreiras musicais. “Temos em nosso casting hoje inúmeros cantores porque fazemos um trabalho bem profissional de estourar e viralizar as músicas no Instagram e TikTok. A exemplo das canções de dois artistas que se apresentaram na festa, Chefin e DJ Zullu. Já trabalhamos também na viralização de música dos cantores Buarque e Kevin o Cris”, comemora Mari.

Para aqueles que aspiram a seguir a carreira de influenciador, Mari compartilha seu conselho. “Não tem como entrar na casa sem ser por indicação ou olheiro. A gente avalia o influenciador por, aproximadamente, um mês antes de aderir ao time. Avaliamos conteúdo, dedicação, profissionalismo, imagem, quantidade de postagens, público, se ele tem realmente uma conexão com o público dele”, explicou Mari, destacando a reputação da Trevo por ter um time de conteúdo muito forte. “As pessoas seguem a gente para ver o que acontece na agência e na casa”, revelou Mari, que há três anos abandonou a faculdade de Letras na UFRJ para se dedicar ao universo da influência digital.