Noite de Celebrações e Novidades na Premiação do Latin GRAMMY®️ em São Paulo

Evento reúne artistas e líderes da indústria da música para apresentar as novidades do Latin GRAMMY 2023 e discutir o futuro da música urbana brasileira

O “Por dentro da Premiação & Filiação”, evento realizado nesta terça-feira (28) pelo Latin GRAMMY®️ na sede do YouTube em São Paulo, foi uma noite especial repleta de celebrações e integração musical. Dezenas de artistas e líderes da indústria da música brasileira estiveram presentes, incluindo Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação, e Luis Dousdebes, Diretor Executivo de Prêmios, Associação e Preservação da Academia Latina da Gravação, que vieram especialmente para a ocasião.

O rapper Criolo

O foco da noite foi apresentar as novidades do Latin GRAMMY 2023, incluindo a nova categoria Melhor Interpretação em Música Urbana em Português, que abre oportunidades a artistas brasileiros das cenas do rap, trap, funk e outros gêneros em expansão no país. Além disso, houve um bate-papo entre palestrantes especiais da indústria da música, moderado pelo curador, artista e produtor Zé Ricardo.

A multiartista Ster se apresenta no palco durante o 2023 Latin Recording Academy Inside Membership & Awards São Paulo

Os participantes foram Evandro Fioti, CEO e co-fundador da Lab Fantasma; Alana Leguth, sócia-diretora na KondZilla e fundadora do HERvolution (selo exclusivo pra artistas mulheres da música urbana); Kamilla Fialho, fundadora e CEO da K2L; e Rodrigo Oliveira, fundador e CEO da GR6, a maior gravadora e agenciadora do funk nacional.

Karol Conka, Ster, e Drik Barbosa

Após os debates sobre o futuro da música urbana brasileira, os convidados desfrutaram de apresentações ao vivo de grandes nomes e revelações da cena. Com curadoria assinada pela Academia Latina de Gravação e Lab Fantasma, empresa reconhecida como pioneira em gestão, inovação e criatividade na cena do rap brasileiro, as apresentações tiveram direção artística e musical de Evandro Fióti.

Com conceito que enalteceu a coletividade, ancestralidade, o legado da cultura Hip Hop para a sociedade e a indústria da música ao longo das últimos 50 anos, subiram ao palco representando a música urbana artistas como Criolo; MC, cantor e compositor indicado ao Latin GRAMMY e que vem causando impacto na indústria musical brasileira por mais de três décadas.

Drik Barbosa and Karol Conka

Participaram ainda do evento Drik Barbosa, jovem conhecida por misturar gêneros, começando com rap e misturando pop, R&B, funk brasileiro e pagode; Filipe Ret, artista carioca que ocupa hoje o topo da cena nacional do rap brasileiro; Karol Conká, uma das vozes femininas mais proeminentes do rap nacional, Kayblack, rapper brasileiro celebrado pela Forbes Brasil na categoria Menores de 30 anos; e Ster, jovem cantora, compositora e violinista, que ganhou projeção nas redes sociais ao integrar elementos da música clássica em releituras de hits do funk e do rap. Todos os artistas foram acompanhados pelo experiente músico e produtor musical DJ Marco.

Para obter detalhes completos sobre as novas adições e atualizações, visite o site oficial do Latin GRAMMY®️.., no link.