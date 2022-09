“Nóis na Firma” reúne grande elenco para divertir o público nas noites de sábado da Band

Seriado de humor protagonizado por Moacyr Franco estreia dia 3 de setembro às 21h

As noites de sábado não serão mais as mesmas a partir do próximo dia 3 de setembro, data em que a turma do “Nóis na Firma” invade a tela da Band trazendo muitas risadas para os telespectadores na faixa das 21h.

Protagonizado por Moacyr Franco, o seriado mostra o dia a dia cômico e o relacionamento caótico entre proprietários e clientes de um coworking. Envolvidos em um golpe, eles tornam-se sócios da mesma empresa, herdam uma enorme dívida e passam a aceitar qualquer tipo de serviço para os quais não têm a menor competência. Como todos os brasileiros, criam, inventam e se viram de todas as formas, com o intuito de atender as demandas em busca de dinheiro para pagar os boletos. Tudo se passa em um único andar da empresa Nóis na Firma, que aluga espaços para outras pessoas usarem.

“Eu aceitei de cara fazer o programa e estou muito orgulhoso de estar no meio de profissionais tão divertidos e inteligentes”, elogia Moacyr, que interpreta os gêmeos Vando e Armando. Com 85 anos de idade e mais de 60 de carreira, o veterano continua esbanjando vitalidade no palco. “O segredo está em ocupar a mente e não dar sossego ao cérebro. Humor é surpreender e isso não impede de aceitar que sou um bobalhão e que a minha opinião não vale nada”, brinca.

Na trama, Marcelo Médici vive Júnior Filho, um homem de 40 anos que continua agindo como adolescente enquanto é mimado pelos pais. “Estamos com uma energia muito legal. A Band está acreditando em nós e queremos retribuir isso de alguma maneira. Hoje em dia há milhões de questionamentos e algumas coisas que não cabem mais nas piadas, por isso temos que nos atentar ao fato de que o limite do humor é o bom senso”, explica ele, que raramente assiste aos próprios trabalhos. “Os papéis mais desafiadores para mim são os de comédia, por incrível que pareça”.

O tom de ingenuidade será dado por Gorete Milagres, que traz de volta à televisão a já conhecida personagem Filó. Nesta nova fase, a dona do bordão ‘Ô… Coitado’ surge um pouco mais birrenta do que o de costume. “A Filomena está fora do ar há dezessete anos, mas nesse período eu a interpretei no teatro e apareci em vários programas de TV. Ela tem um carisma muito grande e uma alegria de viver sem igual. É uma mulher pobre, batalhadora, porém sempre muito feliz, exceto quando está trabalhando em uma empresa falida onde a colocam como sócia, fazendo com que passe a ter uma dívida de R$ 10 milhões. Por este motivo, ela está mais ranzinza, topetuda e chata”, adianta.

Com quase 35 anos de televisão, o diretor Maurício Donato acredita que a atração tem muita brasilidade e fala para todos os tipos de cultura. “Eu dirigi muitas comédias de situação, mas acho que essa tem dois destaques importantes: a ambientação em um coworking e a junção de 14 personagens”, ressalta ele, que contabiliza passagens por todos os canais abertos do Brasil, além de ter adquirido experiências em dramaturgia, drama, humor, entretenimento, jornalismo e política.

“A ideia do Nóis na Firma é atingir todas as faixas etárias. Proporcionar um horário para a família brasileira descansar e se divertir. Atualmente, temos poucas opções de humor na TV. A Band está sendo pioneira em lançar um programa com esse investimento e qualidade, tanto de roteiro quanto de elenco e infraestrutura. E o que é melhor: em um lugar cinematográfico como os Estúdios Vera Cruz”, pontua.

Nomes consagrados com atuação na TV, rádio e teatro completam o time, como as atrizes Valéria Vitoriano (Rossicléa) e Mônica Augusto (Marta Lúcia), os integrantes do Café com Bobagem, Oscar Pardini (Silas Sales), Zé Américo (Valdecir), René Vanordem (Ataulfo), Robson Bailarino (Saturnino), Enio Vivona (Vanesso), Ivan de Oliveira (Cândido), e ainda as modelos e influenciadoras digitais Ana Paula Minerato (Glorinha Real) e Aricia Silva (Desirée Bourbom). Além disso, cerca de 120 profissionais estão envolvidos na produção desde o início das operações.

O seriado está sendo gravado nos estúdios da antiga companhia cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP), que desde o início do ano passaram a ser administrados pela PRH-9 Produções, nova empresa de conteúdo audiovisual do Grupo Bandeirantes.

Conheça os personagens:

Vando (Moacyr Franco)

É um dos sócios da Nóis na Firma. Empresário bem-sucedido, é aposentado, mas agora tem que voltar ao trabalho para ajudar a reerguer a empresa. Rígido, não tem papas na língua para falar o que pensa. Difícil de elogiar e fácil de criticar. É um ótimo líder, mas as outras pessoas o acham chato por ser muito exigente. Casado com Rossicléa há mais de 40 anos, tem um único filho, Júnior Filho. É gêmeo de Armando Guerra.

Armando Guerra (Moacyr Franco)

O irmão gêmeo de Vando é o trambiqueiro da família. Amado por todos, consegue levar qualquer um no bico. Muito simpático, envolvente e sedutor, faz com que as pessoas caiam na sua lábia mais cedo ou mais tarde. É o rei dos golpes, já que passou a vida fazendo isso.

Júnior Filho (Marcelo Médici)

É o filho mimado de Vando. Aos 40 anos, continua agindo como adolescente. Muito atrapalhado, mas bem-intencionado, já teve vários empregos nas empresas do pai. Faz grandes confusões e, por ter certo espírito de liderança, leva todo mundo para o buraco junto. Muito envolvido com o trabalho, apesar de ser um bon-vivant, quer ter sucesso como o pai. Tem uma paixão secreta pela esposa do tio, Desirée. Morre de medo de Vando, mas o vê como seu grande herói. Tem uma relação quase doentia com a mãe, que o trata como se tivesse três anos de idade.

Rossicléa (Valéria Vitoriano)

Esposa de Vando e mãe superprotetora de Júnior Filho, é uma mulher trabalhadora, fiel ao marido e à empresa. Mima o herdeiro de todas as formas. Continua trabalhando à espera de que o filho seja bem-sucedido. Fala demais e sem pensar. Adora um barraco. É uma mulher à beira de um ataque de nervos saída do filme de Pedro Almodóvar.

Desirée Bourbom (Aricia Silva)

É a enésima esposa de Armando. De família rica, caiu num grande golpe do trambiqueiro, perdeu tudo e agora é a “nova pobre”. Vive pedindo dinheiro emprestado, mas sempre valores absurdos. É apaixonada pelo marido e nem nota a diferença de idade entre os dois. Jovem, bonita, gosta de luxo, mas não é uma oportunista interesseira como alguns insinuam. Ela é relações públicas da firma, sabe lidar bem com as pessoas, tem bons contatos para resolver problemas e boas ideias para trazer clientes. Impaciente, emotiva e muito sexy, não percebe que o sobrinho é caidinho por ela, até porque só tem olhos para seu companheiro.

Filó (Gorete Milagres)

É a mulher do cafezinho. Apesar da ingenuidade e doçura, sempre fala o que pensa. É virgem e, por isso, não entende piadas sexuais. Apesar da inocência, é muito esperta em seu jeito simplório. Amiga de todos, está sempre pronta a ajudar, mas não gosta de trabalhar demais.

Cândido (Ivan de Oliveira)

É o faxineiro da empresa. Mal-humorado e mandão, tem mania de limpeza. Se sente o dono do prédio e sempre manda os outros fazerem o seu serviço. Adora corrigir as pessoas. Vive fazendo palavras cruzadas e xingando todo mundo.

Valdecir (Zé Américo)

É segurança de Armando e recepcionista da empresa. Uma pessoa doce, pronta para ajudar em tudo o que for preciso. Muito mais do que um guarda-costas, é o homem de confiança. Para aumentar a renda, faz bicos nas horas vagas e muitas vezes traz os trabalhos para o horário do expediente. Parece muito forte e grande, mas pode amarelar numa briga.

Ataulfo (René Vanordem)

É o típico nerd. Tem uma pequena empresa de conserto e manutenção de computadores. É casado com Saturnino e todos sabem que eles formam um casal. Um tanto neurótico e estressado, já cuidou do computador de muitos artistas e celebridades.

Saturnino (Robson Bailarino)

Astrólogo, é casado com Ataulfo. Faz leitura de mapa astral, entre outras atividades místicas. Por sua versatilidade de imitar, “incorpora” para se passar por diferentes pessoas. Atribui tudo aos signos e sempre tem uma explicação nas forças astrológicas. Seu marido faz o contraponto, mostrando causas racionais e bem materiais para tudo o que fala.

Glorinha Real (Ana Paula Minerato)

É quase uma influenciadora digital e nunca larga o celular. Acha que é famosa e que sua vida é uma grande rede social, mas tem pouquíssimos seguidores. Posta tudo o que acontece dentro da firma e só pensa em visualizações. Vive na ilusão de que é bem-sucedida. Faz unboxing dos produtos toscos que recebe de seu único fã, Vanesso.

Vanesso (Enio Vivona)

É o típico “heterotop”: canastrão, sem noção, machista e mulherengo. Sempre é zoado pelos outros, que o chamam de burro. Simpático, mas inconveniente, fala as maiores barbaridades e, por isso, vive sendo “cancelado”. Tem vergonha do próprio nome. Trabalha como personal trainer.

Silas Sales (Oscar Pardini)

É um vendedor que sempre promete muito mais do que pode entregar. Fala demais e vence pela insistência. Com uma boa lábia, consegue comercializar qualquer coisa. Tem como recurso de venda imitar o Silvio Santos para se sair bem das situações, mas ele não faz nada de graça. Tem o bordão: “Anota meu pix!”.

Marta Lúcia (Mônica Augusto)

É a grande vilã. Muito rica, possui vários imóveis e prédios pela cidade. É muito divertida por ser muito entrona e mandar em qualquer um, sem medo. Tem um pet que é seu filho e por ele faz qualquer coisa. Grita despautérios e intimida com sua força, além de ser amiga de muitos poderosos. É o poder “escroto” personificado, mas de forma muito engraçada, num humor bufão. Aparece de surpresa na Nóis na Firma e vive procurando motivos para expulsar todos do edifício. Seu lema é: “Dinheiro entrando e vocês saindo”.

O humorístico é livremente inspirado na criação de Rosana Hermann e Emílio Boechat. A redação final é de Márcio Araújo, enquanto a supervisão de texto é de Claudio Torres Gonzaga. A direção geral é de Maurício Donato.

“Nóis na Firma” vai ao ar todo sábado, às 21h, com transmissão simultânea no Band.com.br, no aplicativo BandPlay e no YouTube do Band Entretê.