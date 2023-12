Nocaute Criativo: Sancler Graffit brilha nos ringues de São Paulo

O renomado artista plástico mostra sua versatilidade ao vencer no Seven Box Combat

Em uma noite que ficará marcada nos anais do esporte brasileiro, Sancler Graffit, conhecido tanto pelos seus incríveis grafites quanto pela habilidade nos ringues, triunfou no Seven Box Combat, realizado em São Paulo no dia 16 de dezembro. O artista plástico e boxeador brasileiro, residente no Japão há 18 anos, conquistou o cinturão da categoria peso pesado do Conselho Nacional de Boxe.

O desafio não foi pequeno, tendo que encarar o temível atleta HULK, mas Sancler mostrou seu retorno triunfante ao cenário brasileiro de boxe. Seu treinador, Marcos Oliveira, conhecido por moldar campeões, expressou que treinar Sancler foi um dos maiores desafios de sua carreira, destac

ando não apenas a maestria de Oliveira como treinador, mas também a versatilidade e determinação do atleta.

Além de sua carreira no boxe, Sancler é um renomado artista plástico internacional, famoso por seus grafites em tênis, automóveis e artigos de luxo. Personalizando obras para figuras públicas como o Presidente Lula e o influencer Whindersson Nunes, sua vitória no Seven Box Combat não apenas eleva sua carreira no esporte, mas também reforça sua posição como um ícone multifacetado.

A conquista de Sancler Graffit não é apenas um marco no boxe nacional, mas um testemunho de sua dedicação e talento em múltiplas áreas. Seu sucesso inspira, demonstrando que a excelência pode ser alcançada em mais de uma paixão.