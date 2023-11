No STF, Antonia Fontenelle novamente vence processo movido por Luccas Neto

De acordo com a atriz e apresentadora, ela tem sofrido um assédio processual por parte dos irmãos Neto

A atriz e apresentadora Antonia Fontenelle obteve uma nova vitória no Supremo Tribunal Federal (STF). Por unanimidade, ela foi absolvida de mais uma acusação de injúria e difamação feita pelo youtuber Luccas Neto.

Segundo publicado pelo STF, Antônia obteve absolvição com base nas provas apresentadas: “Sentença absolutória devidamente fundamentada e amparada na prova dos autos”. As acusações a Fontenelle foram feitas com base em uma declaração dela de que Luccas e seu irmão, Felipe Neto “eram perigosos” e teriam incentivado uma criança a tomar remédio com a ideia de que ela “se transformaria em um super-herói”, o que resultou em graves problemas de saúde à criança. Além disso, ela recomendou que os dois readequassem a linguagem utilizada em seus vídeos.

“Isso é um assédio processual que me fizeram. Derivado de um único questionamento que eu fiz lá atrás, eles me fizeram um assédio processual, me processando cível e criminalmente. A justiça do Rio de Janeiro sempre dá ganho de causas para esses irmãos. Porém, graças a Deus, tem um Superior Tribunal Federal que analisa de forma coerente e imparcial”, disse com exclusividade Antônia Fontenelle.

A atriz e apresentadora ainda acrescentou que todo esse processo a fez ficar mais forte e tranquila por acreditar na justiça. “Tudo isso que eu faço e que eu questiono é para o bem de um coletivo, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade menos conturbada, pela uma boa informação para as nossas crianças e os nossos adolescentes, porque uma sociedade mal informada é uma sociedade doente. E eu não tenho, eu não quero nada desses meninos além de uma comunicação saudável, tanto é que o Luccas parece que readequou a comunicação dele. E eu vou seguir em frente, vou seguir em frente de cabeça erguida, confiante na verdade, porque eu só trabalho com uma palavra: verdade. A verdade nada mais é que um fato e contra fatos não há argumentos”, pontua.