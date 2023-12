No ritmo da emoção: Casio apresenta Juliana D’Agostini em noite memorável na Flagship Shop

Uma celebração única da música brasileira com a renomada cantora e pianista

Na movimentada zona de Moema, a Flagship Shop da Casio se estabeleceu como um verdadeiro santuário para os aficionados da música brasileira. Com uma história repleta de apresentações inesquecíveis, o espaço tornou-se palco para renomados artistas, incluindo Allen Lima, Mari Jacinto e Orlan Charles, cujas melodias cativantes ressoaram pelas paredes, destacando o teclado como peça central na criação de verdadeiras obras-primas.

A música, imersa na cultura brasileira, ganha uma dimensão especial através da parceria entre a Casio e artistas excepcionais. Para celebrar essa paixão pela música nacional, a Casio anuncia com entusiasmo a apresentação gratuita de Juliana D’Agostini, renomada cantora e pianista brasileira. Marcada para o dia 14 de dezembro, às 19h, esta performance individual promete encantar e emocionar os amantes da boa música.

Juliana D’Agostini, figura ímpar na cena musical brasileira, é reconhecida por sua voz poderosa e habilidades instrumentais excepcionais. Com uma carreira dedicada à celebração da música brasileira, ela estabeleceu uma conexão especial com os pianos da Casio, utilizando-os como a base perfeita para suas interpretações emocionantes.

Sua trajetória notável inclui a acumulação de importantes prêmios internacionais e passagens pelas mais prestigiosas escolas de música clássica do mundo, incluindo a Juilliard School, New England Conservatory, Conservatoire de Paris, Hochschule für Musik “Hanns Eisler”, Arizona State University e USP no Brasil.

Além de suas proezas em salas de concerto, Juliana D’Agostini é engajada em projetos sociais que visam promover a educação musical e construir um público jovem apaixonado pela música ao vivo. Sua discografia abrange uma vasta gama de compositores clássicos, e seu projeto “crossover” busca criar pontes musicais entre diferentes estilos, enriquecendo ainda mais sua obra e transmitindo seu amor incondicional pela música.

Prepare-se para uma noite onde as teclas resplandecem e as melodias brasileiras ganham vida. A apresentação de Juliana D’Agostini na Flagship Shop da Casio promete ser um evento único, proporcionando uma experiência imersiva na riqueza da música nacional, celebrando o talento de uma artista cujo compromisso com a música é verdadeiramente inspirador.

Com um público limitado, a inscrição é aberta ao público através do link https://cloud.cc.casio.info/pocketshow_mademoema

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO:

Casio Flagship Store – Made in Brazil Moema

Local: Alameda dos Jurupis, 1601, Indianópolis

Siga o @casioteclados para saber mais detalhes sobre o evento

Apresentação

Juliana D’Agostini: 14 de dezembro às 19h