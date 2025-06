No podcast Arte de Vencer, Felipe Folgosi fala sobre sua trajetória em rede nacional

O convidado Felipe Folgosi (@felipe_folgosi), conhecido por suas atuações em novelas e também pelo seu trabalho como roteirista e autor de HQs, comentou sobre sua carreira consistente no Podcast Arte de Vencer: “Busquei não ficar restrito a uma emissora ou a um tipo de trabalho. Fiz cinema, teatro… Fui conduzindo minha própria história”, disse ele.

Felipe Folgosi narra sua virada no podcast Arte de Vencer

O canal do YouTube, que já conta com mais de 100 vídeos, garante entrevistas semanais com aprendizados práticos para empreendedores. Em seu episódio, Felipe contou que sua primeira faculdade de cinema foi trabalhar em uma locadora de vídeo cassete: “Chegava da escola todo dia, e ia para a locadora. Tanto que, com 13 anos, meu primeiro trabalho foi em uma locadora de vídeo. Uma pessoa que trabalhava lá saiu e a gerente me perguntou: ‘você não quer trabalhar aqui? Pois você conhece todos os filmes e está todo dia aqui’”, completou Folgosi, que ainda disse: “Para mim, esse trabalho foi a minha primeira faculdade de cinema, porque lá eu via tudo, cinema italiano, francês, japonês, filmes antigos, clássicos, tudo que era cinematografia diferente”.

Felipe revelou também a vontade de saber como era trabalhar dos dois lados da câmera, descobrindo o desejo de escrever histórias estudando na UCLA, nos Estados Unidos. Quando regressou, ele fundou a sua própria editora. “Sempre escrevi em paralelo à atuação. Tive essa coisa, desde a adolescência, de querer contar minhas histórias. Meu último lançamento nasceu como roteiro de cinema, e eu transformei em HQ. Já são dez anos de editora”, disse.

Ator e escritor fala sobre sua trajetória multifacetada e a importância de trilhar caminhos próprios na carreira artística

O programa também recebeu Júnior Coimbra (@juniorcoimbra77), CEO Eagle Marketing & Events e do Zico All-Star Game. Ele revelou bastidores do programa Júnior Coimbra Show (@juniorcoimbrashow) e explicou o papel decisivo que sua trajetória teve na escalada da sua carreira.

Para dar um toque de emoção, o Podcast recebeu Evandro Santo (@evandrosantooficial), conhecido um dos grandes nomes do humor nacional, especialmente por sua atuação como Christian Pior no programa Pânico na TV (@programapanico), onde revelou sua dificuldades de se infiltrar no mundo de modelo. “Você não tem beleza, não tem altura, mas tem cara de pau. Alguma coisa você vai ser”. frase dita à época por Liliana Gomes (@lilianagomesdasilva) ao então adolescente Evandro Santo (@evandrosantooficial), durante uma sessão de autógrafos no shopping Iguatemi, se tornou uma das lembranças mais marcantes da trajetória do humorista

Essas histórias de reinvenção e ousadia refletem um cenário de grande ambição coletiva no país. Segundo a mais recente edição do Monitor Global de Empreendedorismo, conduzido pelo Sebrae em parceria com a Anegepe, 47 milhões de brasileiros entre 18 e 64 anos que ainda não empreendem pretendem abrir um negócio nos próximos três anos. Esse dado posiciona o Brasil como o segundo país com mais potenciais empreendedores no mundo, atrás apenas da Índia, cuja população é seis vezes maior.

Diante disso, o Podcast Arte de Vencer (@podcastartedevencer) ocupa um espaço relevante ao dar voz a quem desafia o óbvio e constroi legados. Seja nos palcos, nas telas, nos negócios ou nas ideias, seus convidados mostram que empreender vai muito além de criar um negócio: é uma arte de se reinventar constantemente.