No livro “Do Caos à Consciência”: método de PNL e neurociência que destrava o potencial humano

Kleiton Franciscatto revela cinco princípios e seis técnicas práticas para reprogramar a mente e transformar escassez em abundância pessoal e profissional

Os advogados lidam diariamente com dores alheias, mas poucos transformam essa carga em lição universal. Kleiton Franciscatto, com 20 anos de carreira no direito, enfrentou o esgotamento de ouvir problemas constantes de clientes, uma rotina que inundou sua mente de negatividade e o levou a um ponto de infelicidade. A solução veio da programação neurolinguística (PNL), neurociência, psicologia positiva e mindfulness, estudos que o impulsionaram a criar um método acessível no livro “Do caos à consciência – Reprogramando a mente para o sucesso pessoal”, lançado pela Editora Gente.

Franciscatto, sócio-fundador do escritório Franciscatto & Advogados Associados, desenvolveu cinco princípios fundamentais; autoconsciência, autorresponsabilidade, intencionalidade, resiliência e fé inabalável, aliados a seis técnicas de PNL: ancoragem, ressignificação, dissociação, visualização criativa, modelagem e reprogramação mental. “A metodologia seleciona o que funciona para quem escuta dores diárias e vê dificuldades para destravar potencial”, explica o autor, pós-graduado em desenvolvimento humano e discente nas PUC-Campinas e PUCPR.

Os capítulos iniciais desconstroem a mentalidade estática: raízes emocionais nos pensamentos, padrões neurais de escassez e passos iniciais para mudança. No quarto capítulo, os princípios ganham vida, autoconsciência identifica padrões negativos; intencionalidade projeta o futuro; resiliência fortalece quedas; fé inabalável sustenta persistência. Técnicas como ancoragem (associar emoções positivas a estímulos sensoriais) oferecem ferramentas rápidas para resgatar confiança em momentos de crise.

Kleiton Franciscatto, Sócio-Fundador do escritório Franciscatto & Advogados Associados

Ressignificação quebra ciclos negativos ao reinterpretar situações de ângulos positivos, explorando que o subconsciente não distingue real de imaginário. Dissociação cria distância emocional para racionalidade; visualização criativa condensa mente e corpo para metas; modelagem copia estratégias de modelos de sucesso, ativando células cerebrais semelhantes. Franciscatto alerta: reprogramação exige tempo, foco e combate a crenças limitantes, “abrir a mente faz o impossível virar possível”.

Capa Livro “Do Caos À ConsciÊncia” – Reprogramando a Mente para o Sucesso Pessoal

Esse método vai além do jurídico, atingindo quem busca equilíbrio em carreiras intensas. Ferramentas de PNL e neurociência, validadas em sua trajetória como investidor e palestrante, promovem autoperformance, base para alta performance sustentável. Em um Brasil onde 70% dos profissionais relatam burnout (dados IBGE adaptados a contextos recentes), histórias como a de Franciscatto inspiram: o caos mental pode virar consciência estratégica.

A obra convida a liderança própria, transformando vítimas de circunstâncias em protagonistas. Para quem lida com pressão diária, é um mapa prático rumo à abundância.