No Instagram, Suzy Cortez faz ensaio ousado em homenagem a Djokovic após vitória no US OPEN

Ensaio ousado da modelo marca triunfo de tenista nos EUA

Suzy Cortez, conhecida por suas fotos provocantes e sua presença marcante nas redes sociais, decidiu fazer algo diferente desta vez. A modelo e influenciadora digital usou sua plataforma no Instagram para homenagear o tenista sérvio Novak Djokovic, que conquistou recentemente seu quarto título no prestigioso US OPEN.

O triunfo de Novak Djokovic no US OPEN é marcado por um ensaio sensual de Suzy Cortez, que celebra a conquista do tenista de maneira única

A paixão de Suzy pelo tênis é conhecida, e a vitória de Djokovic a empolgou de tal maneira que ela decidiu expressar seu apoio de uma maneira única. Em um ensaio ousado e sensual, Suzy compartilhou fotos em que se mostrava dedicada à causa, usando acessórios e roupas que remetiam ao esporte. A modelo, que tem uma legião de seguidores nas redes sociais, afirmou que acompanhou a partida como se fosse uma final de Copa do Mundo.

Em um gesto apaixonado, modelo compartilha sua admiração por Novak Djokovic

“Sempre fui apaixonada por tênis, vibrei e acompanhei a vitória do Djokovic como se fosse uma final de Copa do Mundo”, disse Suzy entusiasticamente.

Além de prestar homenagem ao tenista, Suzy Cortez também aproveitou a ocasião para anunciar uma mudança significativa em sua carreira. A modelo decidiu deixar a plataforma de conteúdo adulto e seguir um novo rumo, concorrendo ao título de Miss Olympia Wellness, uma competição de fisiculturismo de renome internacional.

Suzy compartilhou suas reflexões sobre essa transição, destacando as diferenças entre o universo do fitness e o mundo do conteúdo adulto. Ela acredita que o fitness não apenas representa uma abordagem mais respeitosa e saudável para sua vida e seus seguidores, mas também oferece oportunidades de negócios e empreendimentos com um potencial de ganhos consideravelmente maior.

“Vejo o mundo do fitness como um ambiente propício para explorar minha marca pessoal, criar parcerias lucrativas e expandir significativamente meus horizontes financeiros”, afirmou Suzy.

Com seu comprometimento em evoluir e buscar novas oportunidades, Suzy Cortez demonstra uma determinação notável em seu caminho rumo ao Miss Olympia Wellness e a uma carreira promissora no mundo do fitness. Ela continua a inspirar seus seguidores com sua paixão, determinação e busca constante por desafios significativos.